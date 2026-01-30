Espanyol x Alavés: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (30/01) por La Liga

Espanyol x Alavés disputam hoje, sexta-feira (30/01), a 22° rodada do Campeonato Espanhol 2026, La Liga. O jogo será realizado às 17h (horário de Brasília), no Estádio RCDE, Cornellà de Llobregat, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Espanyol x Alavés ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Espanyol é o 5° colocado da Série A espanhola e acumula 10 vitórias, 4 empates, 7 derrotas, 25 gols marcados e 25 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.

Já o Alavés ocupa a 15° posição com 6 vitórias, 4 empates, 11 derrotas, 18 gols marcados e 26 gols sofridos. O time também passou por 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

Espanyol x Alavés: prováveis escalações

Espanyol: Marko Dmitrović, Rubén Sánchez, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero, Jofre Carreras, Pol Lozano, Urko González, Ramón Terrats, Roberto Fernández, Pere Milla.

Alavés: Antonio Sivera, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco, Jonny Otto, Victor Parada, Antonio Blanco, Carlos Protesoni, Pablo Ibáñez, Carles Aleñà, Lucas Boyé, Toni Martínez.

FICHA TÉCNICA

Espanyol x Alavés

Campeonato Espanhol - La Liga

Local: Estádio RCDE, Cornellà de Llobregat, Espanha

Data/Horário: 30 de janeiro de 2026, 17h