Espanyol x Alavés: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (30/01) por La Liga Espanyol e Alavés jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 30.01.26 16h00 O Espanyol soma 12 pontos a mais que o Alavés em La Liga 2026 (X/ @RCDEspanyol) Espanyol x Alavés disputam hoje, sexta-feira (30/01), a 22° rodada do Campeonato Espanhol 2026, La Liga. O jogo será realizado às 17h (horário de Brasília), no Estádio RCDE, Cornellà de Llobregat, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Espanyol x Alavés ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Espanyol é o 5° colocado da Série A espanhola e acumula 10 vitórias, 4 empates, 7 derrotas, 25 gols marcados e 25 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Alavés ocupa a 15° posição com 6 vitórias, 4 empates, 11 derrotas, 18 gols marcados e 26 gols sofridos. O time também passou por 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (30/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, La Liga, Campeonato Italiano e Série A saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira Colônia x Wolfsburg: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (30/01) pela Bundesliga Köln e Wolfsburg jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Espanyol x Alavés: prováveis escalações Espanyol: Marko Dmitrović, Rubén Sánchez, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero, Jofre Carreras, Pol Lozano, Urko González, Ramón Terrats, Roberto Fernández, Pere Milla. Alavés: Antonio Sivera, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco, Jonny Otto, Victor Parada, Antonio Blanco, Carlos Protesoni, Pablo Ibáñez, Carles Aleñà, Lucas Boyé, Toni Martínez. FICHA TÉCNICA Espanyol x Alavés Campeonato Espanhol - La Liga Local: Estádio RCDE, Cornellà de Llobregat, Espanha Data/Horário: 30 de janeiro de 2026, 17h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Alavés Espanyol jogos de hoje La Liga COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Paulistão Botafogo x Palmeiras: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01) pelo Campeonato Paulista Botafogo-SP e Palmeiras jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 30.01.26 19h30 Campeonato Espanhol Espanyol x Alavés: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (30/01) por La Liga Espanyol e Alavés jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 30.01.26 16h00 Série A italiana Lazio x Genoa: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (30/01) pelo Campeonato Italiano Lazio e Genoa jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 30.01.26 15h45 Campeonato Alemão Colônia x Wolfsburg: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (30/01) pela Bundesliga Köln e Wolfsburg jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 30.01.26 15h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES É DO LEÃO Remo anuncia contratação do uruguaio Franco Catarozzi para o meio-campo Meia uruguaio de 25 anos, pedido por Osorio, encerra mistério criado desde a estreia do Parazão e reforça o meio-campo azulino para a temporada 30.01.26 21h56 DESPEDIDA Paysandu rescinde contrato e Rossi deixa o clube oficialmente Artilheiro bicolor em 2025, atacante teve saída oficializada após publicação no BID da CBF 29.01.26 20h22 FUTEBOL Meia deixa o Remo e fecha com time da Série B do Brasileiro O meia Dodô deixou o Remo e a certou com o Vila Nova-GO, clube que disputará a Série B do Brasileiro 30.01.26 16h17 Futebol Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Mirassol, o primeiro em casa na Série A Duelo está marcado para a próxima quarta-feira (4), às 20h, no estádio Mangueirão, em Belém. 30.01.26 13h40