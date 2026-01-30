Lazio x Genoa: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (30/01) pelo Campeonato Italiano

Lazio x Genoa disputam hoje, sexta-feira (30/01), a 23° rodada do Campeonato Italiano. O jogo acontece às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, na Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Lazio x Genoa ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Genoa está em 13° lugar no Campeonato Italiano e acumula um total de 5 vitórias, 8 empates, 9 derrotas, 25 gols marcados e 31 gols sofridos. A equipe está invicta há 5 rodadas do campeonato.

Já o Lazio ocupa a 9° posição com 7 vitórias, 8 empates, 7 derrotas, 21 gols marcados e 19 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Lazio x Genoa: prováveis escalações

Lazio: Ivan Provedel, Manuel Lazzari, Alessio Romagnoli, Mario Gila, Adam Marusic, Toma Basic, Kenneth Taylor, Matías Vecino, Matteo Cancellieri, Boulaye Dia, Mattia Zaccagni.

Genoa: Justin Bijlow, Alessandro Marcandalli, Sebastian Otoa, Johan Vásquez, Brooke Norton-Cuffy, Mikael Ellertsson, Vitinha, Aaron Martín, Morten Frendrup, Jeff Ekhator, Lorenzo Colombo.

FICHA TÉCNICA

Lazio x Genoa

Campeonato Italiano

Local: Estádio Olímpico de Roma, na Itália

Data/Horário: 30 de janeiro de 2026, 16h45