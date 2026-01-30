Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Mirassol, o primeiro em casa na Série A Duelo está marcado para a próxima quarta-feira (4), às 20h, no estádio Mangueirão, em Belém. Caio Maia 30.01.26 13h40 Leão Azul foi beneficiado pela vitória do CRB (Oswaldo Forte / Arquivo O Liberal) O Remo iniciou a venda de ingressos para a partida contra o Mirassol-SP, a primeira em casa pela Série A do Brasileirão de 2026. O duelo está marcado para a próxima quarta-feira (4), às 20h, no estádio Mangueirão, em Belém. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo De acordo com a nota divulgada pela assessoria de comunicação do clube no Instagram, os bilhetes de arquibancada para o jogo custam R$ 100,00, enquanto as entradas para o setor de cadeira custam R$ 200,00. Os ingressos podem ser adquiridos pela internet ou nas lojas oficiais do clube. VEJA MAIS: Gerente de futebol e ex-executivo interino do Remo deixa o clube Cadu Furtado deve deixar o Leão Azul em breve; dirigente estava na equipe desde o ano passado Novo reforço na área! Remo anuncia contratação de goleiro ex-Internacional Jogador também tem passagens pelo Corinthians e Vasco Zé Welison garante estar em forma, mas pede para treinar mais antes da estrear pelo Remo Volante, especialista em desarmes, não joga uma partida oficial desde agosto do ano passado Além de marcar o reencontro com a torcida em campeonatos brasileiros, o confronto representa uma grande oportunidade para o Leão Azul se restabelecer no torneio. Na primeira rodada, diante do Vitória-BA, o Time de Periçá foi derrotado por 2 a 0, em partida marcada por desempenho crítico de alguns jogadores. Por outro lado, o Mirassol-SP começou bem o Brasileirão. Na estreia, diante do Vasco-RJ, o clube paulista venceu por 2 a 1, em casa, de virada. Antes de enfrentar o Mirassol-SP, o Remo encara o São Francisco, de Santarém, pela segunda rodada do Parazão, no final de semana. Esta partida e o duelo contra o time paulista pela Série A terão transmissão lance a lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal+. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol jornal amazônia remo ingressos COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO PARAZÃO Remo vai a Belterra com time alternativo para encarar o São Francisco Osorio preserva titulares da Série A, aposta em rodízio no Parazão e enfrenta o Leão Santareno pela segunda rodada do Estadual 31.01.26 7h28 É DO LEÃO Remo anuncia contratação do uruguaio Franco Catarozzi para o meio-campo Meia uruguaio de 25 anos, pedido por Osorio, encerra mistério criado desde a estreia do Parazão e reforça o meio-campo azulino para a temporada 30.01.26 21h56 Futebol Ygor Vinhas destaca intensidade do Parazão e cobra foco do Remo na sequência da competição Goleiro azulino ressalta calendário apertado, nível elevado do Estadual e a responsabilidade de vestir a camisa do Leão 30.01.26 19h39 LEÃO Remo relaciona quatro jogadores da base para duelo contra o São Francisco pelo Parazão; confira Foram relacionados o meia Kakaroto, os atacantes Tico e Filipe e o volante Rafael Soares, todos integrantes do time sub-20 do clube 30.01.26 18h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES É DO LEÃO Remo anuncia contratação do uruguaio Franco Catarozzi para o meio-campo Meia uruguaio de 25 anos, pedido por Osorio, encerra mistério criado desde a estreia do Parazão e reforça o meio-campo azulino para a temporada 30.01.26 21h56 DESPEDIDA Paysandu rescinde contrato e Rossi deixa o clube oficialmente Artilheiro bicolor em 2025, atacante teve saída oficializada após publicação no BID da CBF 29.01.26 20h22 FUTEBOL Meia deixa o Remo e fecha com time da Série B do Brasileiro O meia Dodô deixou o Remo e a certou com o Vila Nova-GO, clube que disputará a Série B do Brasileiro 30.01.26 16h17 Futebol Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Mirassol, o primeiro em casa na Série A Duelo está marcado para a próxima quarta-feira (4), às 20h, no estádio Mangueirão, em Belém. 30.01.26 13h40