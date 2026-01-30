Capa Jornal Amazônia
Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Mirassol, o primeiro em casa na Série A

Duelo está marcado para a próxima quarta-feira (4), às 20h, no estádio Mangueirão, em Belém.

Caio Maia
Leão Azul foi beneficiado pela vitória do CRB (Oswaldo Forte / Arquivo O Liberal)

O Remo iniciou a venda de ingressos para a partida contra o Mirassol-SP, a primeira em casa pela Série A do Brasileirão de 2026. O duelo está marcado para a próxima quarta-feira (4), às 20h, no estádio Mangueirão, em Belém.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

De acordo com a nota divulgada pela assessoria de comunicação do clube no Instagram, os bilhetes de arquibancada para o jogo custam R$ 100,00, enquanto as entradas para o setor de cadeira custam R$ 200,00. Os ingressos podem ser adquiridos pela internet ou nas lojas oficiais do clube.

Além de marcar o reencontro com a torcida em campeonatos brasileiros, o confronto representa uma grande oportunidade para o Leão Azul se restabelecer no torneio. Na primeira rodada, diante do Vitória-BA, o Time de Periçá foi derrotado por 2 a 0, em partida marcada por desempenho crítico de alguns jogadores.

Por outro lado, o Mirassol-SP começou bem o Brasileirão. Na estreia, diante do Vasco-RJ, o clube paulista venceu por 2 a 1, em casa, de virada.

Antes de enfrentar o Mirassol-SP, o Remo encara o São Francisco, de Santarém, pela segunda rodada do Parazão, no final de semana. Esta partida e o duelo contra o time paulista pela Série A terão transmissão lance a lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal+.

futebol

jornal amazônia

remo

ingressos

Remo
