Futebol: veja quem joga hoje, sábado (11/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol neste sábado

Thalles Leal
fonte

Às 19h, o Palmeiras enfrentará o Juventude pelo Brasileirão (Cesar Greco/ Palmeiras)

Os jogos de hoje, neste sábado (11/10), incluem partidas pelas Séries A e B do BrasileirãoCampeonato Argentino e eliminatórias para a Copa do Mundo.

Às 19h, o Palmeiras enfrentará o Juventude pelo Brasileirão. Já às 15h45, Portugal enfrentará a Irlanda pelas eliminatórias da Copa do Mundo.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Argentino

  1. Barracas Central x Boca Juniors - 14h30 - ESPN 3 e Disney+
  2. Gimnasia x Talleres - 16h45 - AFA Play
  3. Banfield x Racing - 19h - ESPN e Disney+
  4. Belgrano x Estudiantes - 21h15 - AFA Play
  5. Vélez Sarsfield x Rosario Central - 22h15 - AFA Play

Campeonato Brasileiro

  1. Palmeiras x Juventude - 19h - Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

  1. Athletic Club x Goiás - 16h - ESPN 4 e Disney+

Eliminatórias para a Copa do Mundo - Ásia

  1. Emirados Árabes x Omã - 14h15 - Disney+
  2. Iraque x Indonésia - 16h30 - Disney+

Eliminatórias para a Copa do Mundo - Europa

  1. Letônia x Andorra - 10h - SporTV e Disney+
  2. Hungria x Armênia - 13h - SporTV e Disney+
  3. Noruega x Israel - 13h - ESPN e Disney+
  4. Bulgária x Turquia - 15h45 - Disney+
  5. Sérvia x Albânia - 15h45 - Disney+
  6. Espanha x Geórgia - 15h45 - SporTV e Disney+
  7. Portugal x Irlanda - 15h45 - ESPN e Disney+
  8. Estônia x Itália - 15h45 - Disney+

Onde assistir ao jogo de Portugal e Irlanda; veja o horário

O jogo entre Portugal x Irlanda terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 15h45.

Onde assistir ao jogo de Espanha e Geórgia; veja o horário

O jogo entre Espanha x Geórgia terá transmissão ao vivo pela SporTV e pela Disney+, às 15h45.

Onde assistir ao jogo de Estônia e Itália; veja o horário

O jogo entre Estônia x Itália terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 15h45.

Onde assistir ao jogo de Palmeiras e Juventude; veja o horário

O jogo entre Palmeiras x Juventude terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 19h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste sábado.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT neste sábado.

ESPN

  1. 13h - Noruega x Israel - Eliminatórias da Copa do Mundo
  2. 14h30 - Barracas Central x Boca Juniors - Campeonato Argentino
  3. 15h45 - Portugal x Irlanda - Eliminatórias da Copa do Mundo
  4. 16h - Athletic Club x Goiás - Série B do Brasileirão
  5. 19h - Banfield x Racing - Campeonato Argentino

SporTV

  1. 10h - Letônia x Andorra - Eliminatórias da Copa do Mundo
  2. 13h - Hungria x Armênia - Eliminatórias da Copa do Mundo
  3. 15h45 - Espanha x Geórgia - Eliminatórias da Copa do Mundo

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max neste sábado.

Disney+

  1. 10h - Letônia x Andorra - Eliminatórias da Copa do Mundo
  2. 13h - Hungria x Armênia - Eliminatórias da Copa do Mundo
  3. 13h - Noruega x Israel - Eliminatórias da Copa do Mundo
  4. 14h15 - Emirados Árabes x Omã - Eliminatórias da Copa do Mundo
  5. 14h30 - Barracas Central x Boca Juniors - Campeonato Argentino
  6. 15h45 - Espanha x Geórgia - Eliminatórias da Copa do Mundo
  7. 15h45 - Portugal x Irlanda - Eliminatórias da Copa do Mundo
  8. 15h45 - Bulgária x Turquia - Eliminatórias da Copa do Mundo
  9. 15h45 - Sérvia x Albânia - Eliminatórias da Copa do Mundo
  10. 15h45 - Estônia x Itália - Eliminatórias da Copa do Mundo
  11. 16h - Athletic Club x Goiás - Série B do Brasileirão
  12. 16h30 - Iraque x Indonésia - Eliminatórias da Copa do Mundo
  13. 19h - Banfield x Racing - Campeonato Argentino

Premiere

  1. 19h - Palmeiras x Juventude - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN neste sábado.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball neste sábado.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar no Paramount+ neste sábado.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet neste sábado.

