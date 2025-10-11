Futebol: veja quem joga hoje, sábado (11/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol neste sábado Thalles Leal 11.10.25 7h00 Às 19h, o Palmeiras enfrentará o Juventude pelo Brasileirão (Cesar Greco/ Palmeiras) Os jogos de hoje, neste sábado (11/10), incluem partidas pelas Séries A e B do Brasileirão, Campeonato Argentino e eliminatórias para a Copa do Mundo. Às 19h, o Palmeiras enfrentará o Juventude pelo Brasileirão. Já às 15h45, Portugal enfrentará a Irlanda pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Argentino Barracas Central x Boca Juniors - 14h30 - ESPN 3 e Disney+ Gimnasia x Talleres - 16h45 - AFA Play Banfield x Racing - 19h - ESPN e Disney+ Belgrano x Estudiantes - 21h15 - AFA Play Vélez Sarsfield x Rosario Central - 22h15 - AFA Play Campeonato Brasileiro Palmeiras x Juventude - 19h - Premiere Campeonato Brasileiro Série B Athletic Club x Goiás - 16h - ESPN 4 e Disney+ Eliminatórias para a Copa do Mundo - Ásia Emirados Árabes x Omã - 14h15 - Disney+ Iraque x Indonésia - 16h30 - Disney+ Eliminatórias para a Copa do Mundo - Europa Letônia x Andorra - 10h - SporTV e Disney+ Hungria x Armênia - 13h - SporTV e Disney+ Noruega x Israel - 13h - ESPN e Disney+ Bulgária x Turquia - 15h45 - Disney+ Sérvia x Albânia - 15h45 - Disney+ Espanha x Geórgia - 15h45 - SporTV e Disney+ Portugal x Irlanda - 15h45 - ESPN e Disney+ Estônia x Itália - 15h45 - Disney+ Onde assistir ao jogo de Portugal e Irlanda; veja o horário O jogo entre Portugal x Irlanda terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 15h45. Onde assistir ao jogo de Espanha e Geórgia; veja o horário O jogo entre Espanha x Geórgia terá transmissão ao vivo pela SporTV e pela Disney+, às 15h45. Onde assistir ao jogo de Estônia e Itália; veja o horário O jogo entre Estônia x Itália terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 15h45. Onde assistir ao jogo de Palmeiras e Juventude; veja o horário O jogo entre Palmeiras x Juventude terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 19h. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste sábado. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT neste sábado. ESPN 13h - Noruega x Israel - Eliminatórias da Copa do Mundo 14h30 - Barracas Central x Boca Juniors - Campeonato Argentino 15h45 - Portugal x Irlanda - Eliminatórias da Copa do Mundo 16h - Athletic Club x Goiás - Série B do Brasileirão 19h - Banfield x Racing - Campeonato Argentino SporTV 10h - Letônia x Andorra - Eliminatórias da Copa do Mundo 13h - Hungria x Armênia - Eliminatórias da Copa do Mundo 15h45 - Espanha x Geórgia - Eliminatórias da Copa do Mundo Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? Max Nenhum jogo vai passar na Max neste sábado. Disney+ 10h - Letônia x Andorra - Eliminatórias da Copa do Mundo 13h - Hungria x Armênia - Eliminatórias da Copa do Mundo 13h - Noruega x Israel - Eliminatórias da Copa do Mundo 14h15 - Emirados Árabes x Omã - Eliminatórias da Copa do Mundo 14h30 - Barracas Central x Boca Juniors - Campeonato Argentino 15h45 - Espanha x Geórgia - Eliminatórias da Copa do Mundo 15h45 - Portugal x Irlanda - Eliminatórias da Copa do Mundo 15h45 - Bulgária x Turquia - Eliminatórias da Copa do Mundo 15h45 - Sérvia x Albânia - Eliminatórias da Copa do Mundo 15h45 - Estônia x Itália - Eliminatórias da Copa do Mundo 16h - Athletic Club x Goiás - Série B do Brasileirão 16h30 - Iraque x Indonésia - Eliminatórias da Copa do Mundo 19h - Banfield x Racing - Campeonato Argentino Premiere 19h - Palmeiras x Juventude - Brasileirão DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN neste sábado. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball neste sábado. Paramount+ Nenhum jogo vai passar no Paramount+ neste sábado. Palavras-chave jogos de hoje Onde assistir quais jogos vão passar ao vivo 