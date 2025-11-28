Juventude x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (28/11) pelo Brasilerão

Juventude x Bahia disputam hoje, sexta-feira (28/11), uma partida pela 36° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo está programado para as 19h (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Juventude x Bahia ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Juventude é o vice-lanterna do Brasileirão e acumula 9 vitórias, 6 empates, 20 derrotas, 33 gols marcados e 64 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Já o Bahia está em 7° lugar e soma 16 vitórias, 8 empates, 11 derrotas, 47 gols marcados e 43 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Juventude x Bahia: prováveis escalações

Juventude: Jandrei; Luan Freitas, Rodrigo Sam e Wilker Ángel; Reginaldo, Caique, Peixoto, Marcelo Hermes e Nenê; Gabriel Taliari e Rafael Bilu. Técnico: Thiago Carpini.

Bahia: Ronaldo; Santi Arias, Kanu, Gabriel Xavier e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

FICHA TÉCNICA

Juventude x Bahia

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Data/Horário: 28 de novembro de 2025, 19h