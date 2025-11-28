Juventude x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (28/11) pelo Brasilerão Juventude e Bahia jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 28.11.25 18h00 O Bahia soma 23 pontos a mais que o Juventude no Brasileirão (Fernando Alves/ Facebook/ @juventude) Juventude x Bahia disputam hoje, sexta-feira (28/11), uma partida pela 36° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo está programado para as 19h (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Juventude x Bahia ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Juventude é o vice-lanterna do Brasileirão e acumula 9 vitórias, 6 empates, 20 derrotas, 33 gols marcados e 64 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Bahia está em 7° lugar e soma 16 vitórias, 8 empates, 11 derrotas, 47 gols marcados e 43 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (28/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série A do Campeonato Brasileiro, La Liga, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira Juventude x Bahia: prováveis escalações Juventude: Jandrei; Luan Freitas, Rodrigo Sam e Wilker Ángel; Reginaldo, Caique, Peixoto, Marcelo Hermes e Nenê; Gabriel Taliari e Rafael Bilu. Técnico: Thiago Carpini. Bahia: Ronaldo; Santi Arias, Kanu, Gabriel Xavier e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni. FICHA TÉCNICA Juventude x Bahia Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS) Data/Horário: 28 de novembro de 2025, 19h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Juventude Bahia brasileirão 2025 jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (30/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A do Campeonato Brasileiro, Campeonato Argentino, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 30.11.25 7h00 Copa Libertadores da América Palmeiras x Flamengo: onde assistir ao vivo e as escalações da final da Libertadores hoje (29/11) Palmeiras e Flamengo jogam pela final Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 29.11.25 17h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (29/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A do Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 29.11.25 7h00 Campeonato Brasileiro Santos x Sport: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (28/11) pelo Brasilerão Santos e Sport Recife jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 28.11.25 20h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES sem segredo Conmebol define estádio para a final da Libertadores 2026; saiba onde vai ser A decisão do torneio sul-americano será em estádio que também receberá a abertura da Copa do Mundo de 2030 30.11.25 9h01 EXCLUSIVO Bandeira de Mello cita Belém e vitória sobre o Remo ao celebrar tetra do Flamengo na Libertadores Em entrevista exclusiva a O Liberal em Lima, ex-presidente recordou jogo na capital paraense como marco inicial da reestruturação do clube 29.11.25 22h47 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (30/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A do Campeonato Brasileiro, Campeonato Argentino, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 30.11.25 7h00 Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00