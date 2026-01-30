Remo anuncia contratação do uruguaio Franco Catarozzi para o meio-campo

O Remo oficializou na noite desta sexta-feira (30) a contratação do meio-campista uruguaio Franco Catarozzi, de 25 anos. O jogador chega para reforçar o setor de criação do elenco azulino e atende a um pedido do técnico Juan Carlos Osorio, que buscava um meia canhoto com características de organização e qualidade no passe.

O anúncio confirma, semanas depois, o reforço que já havia sido antecipado internamente pelo clube. Durante a estreia do Remo no Campeonato Paraense, o então executivo de futebol Marcos Braz revelou que o meia uruguaio já estava contratado, mas optou por não divulgar o nome, o que alimentou a expectativa entre torcedores e imprensa. À época, Braz limitou-se a dizer que se tratava de um jogador uruguaio e canhoto, sem dar mais detalhes.

A chegada de Catarozzi também concretiza o perfil traçado pelo presidente Tonhão, que vinha afirmando publicamente que o clube estava no mercado em busca de um “camisa 10 canhotinho bom de bola”, prioridade definida em conjunto com a comissão técnica. O reforço é visto como peça importante para ampliar as alternativas no meio-campo em um ano de calendário cheio.

Franco Catarozzi tem passagens por clubes tradicionais do futebol uruguaio, como Montevideo City, Nacional e Liverpool Montevideo, inclusive tendo uma convocação para a seleção uruguaia. A aposta da diretoria é que o jogador agregue qualidade técnica e leitura de jogo ao setor, especialmente diante da necessidade de rodar o elenco entre o Campeonato Paraense, a Copa Norte e o Campeonato Brasileiro.

Com o retorno à Série A após 32 anos, o Remo tem adotado uma estratégia de reforçar o grupo pensando não apenas em um time titular, mas em opções que sustentem o rendimento ao longo da temporada. A contratação do meia uruguaio se encaixa nesse planejamento, ampliando o leque de escolhas de Osorio para um setor considerado chave no modelo de jogo do treinador.

Ainda não há definição oficial sobre quando Catarozzi estará à disposição para estrear, mas a expectativa é que o jogador passe a integrar o grupo nos próximos dias, após os trâmites finais de regularização.