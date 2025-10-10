Dia do Cabelo Maluco: mãe cria penteado inspirado no Círio de Nazaré para filha atleta de jiu-jitsu Juliana Vaz foi para a escola com uma berlinda de Nossa Senhora de Nazaré O Liberal 10.10.25 11h36 Juliana é multicampeã de jiu-jitsu e uma grande promessa da modalidade. (Reprodução / Instagram) O “Dia do Cabelo Maluco” se popularizou nas escolas brasileiras e se tornou um grande evento. Na semana do Dia das Crianças, os pais soltam a criatividade para fazer penteados superespeciais nos filhos. A mãe da atleta de jiu-jitsu Juliana de Azevedo Vaz, Miriam Azevedo, aproveitou que, no Pará, também é época de Círio e se inspirou na manifestação religiosa para arrumar o cabelo da pequena. “Dia do cabelo criativo na escola e eu, como boa católica em época de Círio, não poderia deixar de homenagear a Rainha da Amazônia, minha padroeira”, compartilhou a mãe no perfil de Juliana no Instagram. “A mamãe não sabe brincar”, completou. VEJA MAIS Paraense de 10 anos conquista bicampeonato mundial de jiu-jitsu em Fortaleza Juliana de Azevedo foi um destaques da competição e conquistou duas medalhas de ouro VÍDEO: crianças homenageiam Nossa Senhora de Nazaré no Dia do Cabelo Maluco em Belém Crianças exibem penteados criativos inspirados na berlinda às vésperas do Círio 2025 ‘Maniçoba da Poli’: pais fazem cabelo maluco paraense na filha; veja o vídeo! A brincadeira é adotada em escolas como parte das celebrações de Dia das Crianças, comemorado no próximo domingo, 12 de outubro No penteado, Miriam usou o cabelo da filha para fazer uma berlinda de Nossa Senhora de Nazaré. A criação contou com flores, fitinhas, uma santinha e até iluminação. Juliana completou 10 anos recentemente e já participou de mais de 26 campeonatos só neste ano, conquistando 25 medalhas de ouro e uma de prata, sendo uma promessa da modalidade no Estado. Ela é criada pela mãe, Miriam Azevedo, e pela avó, Maria Elidalva de Azevedo. (Reprodução / Instagram) A pequena jiu-jiteira é devota de Nossa Senhora de Nazaré, devoção herdada da mãe e da avó. Em 2024, em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal, Juliana comentou sobre a importância do Círio para ela e destacou que é um momento de renovação. Atleta de jiu-jitsu, Juliana é uma promessa da modalidade (Arquivo Pessoal) “Para mim, é uma parte do ano muito especial, porque é uma forma de crescimento pelas nossas conquistas e perdas”, disse Juliana na época. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes mais esportes círio de nazaré COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES Mais esportes Paraense é convocada para o Campeonato Sul-Americano de Ginástica Rítmica Graziella Lima Castilho é atleta do Fantástica Associação de Ginástica Rítmica, do Paraná e foi selecionada para representar o Brasil na competição 10.10.25 12h30 Homenagem Dia do Cabelo Maluco: mãe cria penteado inspirado no Círio de Nazaré para filha atleta de jiu-jitsu Juliana Vaz foi para a escola com uma berlinda de Nossa Senhora de Nazaré 10.10.25 11h36 MMA Sport Club Deiveson Figueiredo "Deus da Guerra" revela sonho às vésperas do UFC Rio 10.10.25 10h33 MMA Com luta marcada no UFC Rio, paraense Deiveson Figueiredo mira disputa pelo cinturão dos galos Ex-campeão da organização enfrenta Montel Jackson no sábado (11) e quer vencer para desafiar o georgiano Merab Dvalishvili, atual campeão 09.10.25 10h22 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (10/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Séries A e B do Brasileirão e as eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta sexta-feira 10.10.25 7h00 Futebol Jogadores do Remo celebram vitória e direcionam foco para o clássico Re-Pa Dois pontos separam o time de Guto Ferreira do G4 e o Re-Pa pode, enfim, alavancar a campanha azulina ao grupo de acesso 10.10.25 0h17 Futebol Com casa cheia, Remo vence o Athletico-PR e se aproxima do G4 da Série B O triunfo sobre o Furacão foi o terceiro seguido da equipe comandada por Guto Ferreira 09.10.25 23h39 MAIS PROBLEMA Justiça do Trabalho condena Paysandu a pagar cerca de R$ 20 mil por fraude em contrato trabalhista A Justiça reconheceu que a agremiação utilizou de forma irregular um contrato de direito de imagem para mascarar parte do salário de um ex-preparado de goleiros 08.10.25 22h00