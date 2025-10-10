Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Mais Esportes chevron right

Dia do Cabelo Maluco: mãe cria penteado inspirado no Círio de Nazaré para filha atleta de jiu-jitsu

Juliana Vaz foi para a escola com uma berlinda de Nossa Senhora de Nazaré

O Liberal
fonte

Juliana é multicampeã de jiu-jitsu e uma grande promessa da modalidade. (Reprodução / Instagram)

O “Dia do Cabelo Maluco” se popularizou nas escolas brasileiras e se tornou um grande evento. Na semana do Dia das Crianças, os pais soltam a criatividade para fazer penteados superespeciais nos filhos. A mãe da atleta de jiu-jitsu Juliana de Azevedo Vaz, Miriam Azevedo, aproveitou que, no Pará, também é época de Círio e se inspirou na manifestação religiosa para arrumar o cabelo da pequena.

“Dia do cabelo criativo na escola e eu, como boa católica em época de Círio, não poderia deixar de homenagear a Rainha da Amazônia, minha padroeira”, compartilhou a mãe no perfil de Juliana no Instagram. “A mamãe não sabe brincar”, completou.

VEJA MAIS 

image Paraense de 10 anos conquista bicampeonato mundial de jiu-jitsu em Fortaleza
Juliana de Azevedo foi um destaques da competição e conquistou duas medalhas de ouro

image VÍDEO: crianças homenageiam Nossa Senhora de Nazaré no Dia do Cabelo Maluco em Belém
Crianças exibem penteados criativos inspirados na berlinda às vésperas do Círio 2025

image ‘Maniçoba da Poli’: pais fazem cabelo maluco paraense na filha; veja o vídeo!
A brincadeira é adotada em escolas como parte das celebrações de Dia das Crianças, comemorado no próximo domingo, 12 de outubro

No penteado, Miriam usou o cabelo da filha para fazer uma berlinda de Nossa Senhora de Nazaré. A criação contou com flores, fitinhas, uma santinha e até iluminação.

Juliana completou 10 anos recentemente e já participou de mais de 26 campeonatos só neste ano, conquistando 25 medalhas de ouro e uma de prata, sendo uma promessa da modalidade no Estado. Ela é criada pela mãe, Miriam Azevedo, e pela avó, Maria Elidalva de Azevedo.

image (Reprodução / Instagram)

A pequena jiu-jiteira é devota de Nossa Senhora de Nazaré, devoção herdada da mãe e da avó. Em 2024, em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal, Juliana comentou sobre a importância do Círio para ela e destacou que é um momento de renovação.

image Atleta de jiu-jitsu, Juliana é uma promessa da modalidade (Arquivo Pessoal)

“Para mim, é uma parte do ano muito especial, porque é uma forma de crescimento pelas nossas conquistas e perdas”, disse Juliana na época.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

mais esportes

círio de nazaré
Mais Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES

Mais esportes

Paraense é convocada para o Campeonato Sul-Americano de Ginástica Rítmica

Graziella Lima Castilho é atleta do Fantástica Associação de Ginástica Rítmica, do Paraná e foi selecionada para representar o Brasil na competição

10.10.25 12h30

Homenagem

Dia do Cabelo Maluco: mãe cria penteado inspirado no Círio de Nazaré para filha atleta de jiu-jitsu

Juliana Vaz foi para a escola com uma berlinda de Nossa Senhora de Nazaré

10.10.25 11h36

MMA Sport Club

Deiveson Figueiredo "Deus da Guerra" revela sonho às vésperas do UFC Rio

10.10.25 10h33

MMA

Com luta marcada no UFC Rio, paraense Deiveson Figueiredo mira disputa pelo cinturão dos galos

Ex-campeão da organização enfrenta Montel Jackson no sábado (11) e quer vencer para desafiar o georgiano Merab Dvalishvili, atual campeão

09.10.25 10h22

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (10/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

As Séries A e B do Brasileirão e as eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta sexta-feira

10.10.25 7h00

Futebol

Jogadores do Remo celebram vitória e direcionam foco para o clássico Re-Pa

Dois pontos separam o time de Guto Ferreira do G4 e o Re-Pa pode, enfim, alavancar a campanha azulina ao grupo de acesso

10.10.25 0h17

Futebol

Com casa cheia, Remo vence o Athletico-PR e se aproxima do G4 da Série B

O triunfo sobre o Furacão foi o terceiro seguido da equipe comandada por Guto Ferreira

09.10.25 23h39

MAIS PROBLEMA

Justiça do Trabalho condena Paysandu a pagar cerca de R$ 20 mil por fraude em contrato trabalhista

A Justiça reconheceu que a agremiação utilizou de forma irregular um contrato de direito de imagem para mascarar parte do salário de um ex-preparado de goleiros

08.10.25 22h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda