Dia do Cabelo Maluco: mãe cria penteado inspirado no Círio de Nazaré para filha atleta de jiu-jitsu

O “Dia do Cabelo Maluco” se popularizou nas escolas brasileiras e se tornou um grande evento. Na semana do Dia das Crianças, os pais soltam a criatividade para fazer penteados superespeciais nos filhos. A mãe da atleta de jiu-jitsu Juliana de Azevedo Vaz, Miriam Azevedo, aproveitou que, no Pará, também é época de Círio e se inspirou na manifestação religiosa para arrumar o cabelo da pequena.

“Dia do cabelo criativo na escola e eu, como boa católica em época de Círio, não poderia deixar de homenagear a Rainha da Amazônia, minha padroeira”, compartilhou a mãe no perfil de Juliana no Instagram. “A mamãe não sabe brincar”, completou.

No penteado, Miriam usou o cabelo da filha para fazer uma berlinda de Nossa Senhora de Nazaré. A criação contou com flores, fitinhas, uma santinha e até iluminação.

Juliana completou 10 anos recentemente e já participou de mais de 26 campeonatos só neste ano, conquistando 25 medalhas de ouro e uma de prata, sendo uma promessa da modalidade no Estado. Ela é criada pela mãe, Miriam Azevedo, e pela avó, Maria Elidalva de Azevedo.

A pequena jiu-jiteira é devota de Nossa Senhora de Nazaré, devoção herdada da mãe e da avó. Em 2024, em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal, Juliana comentou sobre a importância do Círio para ela e destacou que é um momento de renovação.

“Para mim, é uma parte do ano muito especial, porque é uma forma de crescimento pelas nossas conquistas e perdas”, disse Juliana na época.