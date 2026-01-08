Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Mais Esportes chevron right

Belém será sede da Taça Brasil de futsal de clubes no Mangueirinho

A capital paraense receberá atletas de 9 a 11 anos no mês de outubro deste ano

Fábio Will
Competição será disputada no Mangueirinho (CBFS)

Belém foi confirmada como sede da 9ª edição da Taça Brasil de Futsal de Clubes na categoria Sub-11. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (8), pela Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) em seu site oficial. A competição será realizada entre os dias 26 de outubro e 1º de novembro deste ano, com partidas sediadas no ginásio Mangueirinho.

O evento será promovido pela CBFS em parceria da com o Clube do Remo e a Federação Paraense de Futsal (FPFS), reunindo equipes de todo o país e atletas nascidos em 2015 ou 2016. De acordo com o regulamento, cada clube poderá inscrever, no mínimo, quatro jogadores com nove anos completos.

Antes do início oficial da competição, o dia 25 de outubro será reservado para o reconhecimento da quadra do ginásio Mangueirinho pelas equipes participantes, além de iniciar a realização do Congresso Técnico, etapa fundamental para definição de regulamento, tabela e demais detalhes da disputa.

Os clubes que irão participar da Taça Brasil Sub-11 deverão ser indicados por suas respectivas federações estaduais até o próximo dia 6 de fevereiro, obedecendo aos critérios estabelecidos pela CBFS, que têm como base os campeões estaduais da categoria.

