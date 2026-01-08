Belém será sede da Taça Brasil de futsal de clubes no Mangueirinho A capital paraense receberá atletas de 9 a 11 anos no mês de outubro deste ano Fábio Will 08.01.26 12h00 Competição será disputada no Mangueirinho (CBFS) Belém foi confirmada como sede da 9ª edição da Taça Brasil de Futsal de Clubes na categoria Sub-11. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (8), pela Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) em seu site oficial. A competição será realizada entre os dias 26 de outubro e 1º de novembro deste ano, com partidas sediadas no ginásio Mangueirinho. O evento será promovido pela CBFS em parceria da com o Clube do Remo e a Federação Paraense de Futsal (FPFS), reunindo equipes de todo o país e atletas nascidos em 2015 ou 2016. De acordo com o regulamento, cada clube poderá inscrever, no mínimo, quatro jogadores com nove anos completos. Antes do início oficial da competição, o dia 25 de outubro será reservado para o reconhecimento da quadra do ginásio Mangueirinho pelas equipes participantes, além de iniciar a realização do Congresso Técnico, etapa fundamental para definição de regulamento, tabela e demais detalhes da disputa. Os clubes que irão participar da Taça Brasil Sub-11 deverão ser indicados por suas respectivas federações estaduais até o próximo dia 6 de fevereiro, obedecendo aos critérios estabelecidos pela CBFS, que têm como base os campeões estaduais da categoria. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave mais esportes futsal taça brasil de futsal mangueirinho belém COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES MAIS ESPORTES Belém será sede da Taça Brasil de futsal de clubes no Mangueirinho A capital paraense receberá atletas de 9 a 11 anos no mês de outubro deste ano 08.01.26 12h00 MMA Sport Club Amanda Nunes treina com Larrisa Pacheco para o UFC 324 06.01.26 12h05 MAIS ESPORTES Campeã da Corrida de São Silvestre desmaia após cruzar a linha de chegada; saiba mais A tanzaniana Sisilia Panga precisou de atendimento médico, após conquistar o título da são Silvestre de 2025 31.12.25 11h41 NBA Nuggets x Timberwolves: onde assistir ao vivo e o horário do jogo desta sexta (26/12) pela NBA Denver Nuggets e Minnesota Timberwolves jogam pela temporada regular da NBA; veja onde assistir e o horário do jogo 25.12.25 23h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES ESPERANÇA Times paraenses decidem futuro na Copinha na última rodada Tuna enfrenta o Botafogo-SP com chances de classificação e Carajás precisa vencer o Olímpico e torcer por reviravolta jurídica 08.01.26 23h25 APRESENTADO Juan Carlos Osorio fala pela primeira vez como treinador do Remo: 'vamos jogar de igual pra igual' Sobre o mercado, o treinador explicou que participou das conversas sobre reforços de forma pontual, entre eles um zagueiro canhoto 08.01.26 23h13 NÃO DEU Remo perde e agora precisa vencer o Palmeiras para se classificar na Copinha Contra o Monte Roraima, o desempenho do Remo esteve abaixo do esperado, especialmente no primeiro tempo 08.01.26 19h56 Futebol Ainda não anunciados oficialmente, três reforços treinam com o Remo na pré-temporada; veja nomes Informação é do jornalista André Laurent, da TV Liberal, que está no CT do Retrô, casa da pré-temporada azulina. 08.01.26 14h10