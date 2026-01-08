Belém será sede da Taça Brasil de futsal de clubes no Mangueirinho

Belém foi confirmada como sede da 9ª edição da Taça Brasil de Futsal de Clubes na categoria Sub-11. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (8), pela Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) em seu site oficial. A competição será realizada entre os dias 26 de outubro e 1º de novembro deste ano, com partidas sediadas no ginásio Mangueirinho.

O evento será promovido pela CBFS em parceria da com o Clube do Remo e a Federação Paraense de Futsal (FPFS), reunindo equipes de todo o país e atletas nascidos em 2015 ou 2016. De acordo com o regulamento, cada clube poderá inscrever, no mínimo, quatro jogadores com nove anos completos.

Antes do início oficial da competição, o dia 25 de outubro será reservado para o reconhecimento da quadra do ginásio Mangueirinho pelas equipes participantes, além de iniciar a realização do Congresso Técnico, etapa fundamental para definição de regulamento, tabela e demais detalhes da disputa.

Os clubes que irão participar da Taça Brasil Sub-11 deverão ser indicados por suas respectivas federações estaduais até o próximo dia 6 de fevereiro, obedecendo aos critérios estabelecidos pela CBFS, que têm como base os campeões estaduais da categoria.