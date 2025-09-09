Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Mais Esportes chevron right

Paraense de 10 anos conquista bicampeonato mundial de jiu-jitsu em Fortaleza

Juliana de Azevedo foi um destaques da competição e conquistou duas medalhas de ouro

Paraense foi ouro em duas categorias (Arquivo Pessoal)

A lutadora mirim Juliana de Azevedo Vaz conquistou mais uma medalha para a sua coleção. A paraense se tornou bicampeã mundial de jiu-jitsu no XCOMBAT, realizado no último fim de semana, em Fortaleza, no Ceará. A jovem atleta, de apenas 10 anos, conquistou o ouro nas categorias GI (com kimono) e NOGI (sem kimono).

Representante da academia Rodrigo Aleixo, de Ananindeua, Juliana foi um dos destaques da categoria infantojuvenil, o que a reafirmou como uma das grandes promessas do jiu-jitsu paraense e brasileiro. Na disputa NOGI, a lutadora mirim enfrentou Pérola Vitória, da equipe Guido Jiu-Jitsu, de São Paulo.

Na luta, a paraense não deu chances para a adversária, controlou o combate do início ao fim e foi a grande campeã. Já no GI, a decisão foi contra a atleta Gabriele Araújo, também da Guido. Mais uma vez, Juliana foi superior e fez uma boa performance para garantir a vitória e o título mundial.

VEJA MAIS

image Paraenses conquistam nove medalhas no Sul-Americano de ParaJiu-Jitsu
Delegação garantiu vaga no Mundial de 2025, que será disputado em Bangkok

image Pai e filha conquistam ouro juntos no Circuito Estadual de Jiu-Jitsu, em Castanhal
Rodrigo Cardoso e a filha, Isadora Yume, subiram ao lugar mais alto do pódio.

Esta foi a segunda participação da paraense na competição e o segundo campeonato conquistado nas categorias.

"Ano passado, eu também conquistei duas medalhas de ouro e, este ano, repeti o resultado. A primeira medalha foi no NOGI. Eu lutei duas vezes com a mesma oponente e venci com uma finalização e por pontos. Na segunda, no GI, eu tive duas finalizações. A do NOGI era nove quilos mais pesada e eu consegui finalizar e pontuar", contou a paraense.

image (Arquivo Pessoal)

Juliana completou 10 anos recentemente e já participou de 26 campeonato só este ano, onde conquistou 25 medalhas de ouro e uma de prata. Criada pela mãe, Miriam Azevedo, e pela avó, Maria Elidalva de Azevedo, a lutadora começou a treinar jiu-jitsu em 2022, mas também pratica judô e wrestling. 

A mãe e a avó são as maiores incetivadoras de Juliana. Juntas, as duas tentam manter vivo o sonho esportivo da pequena, mesmo sem patrocínios fixos. 

"Eu sou bicampeã mundial e sou muito grata a Deus, à minha mãe, à minha avó e aos meus professores", finalizou a atleta.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

