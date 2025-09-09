Paraense de 10 anos conquista bicampeonato mundial de jiu-jitsu em Fortaleza Juliana de Azevedo foi um destaques da competição e conquistou duas medalhas de ouro O Liberal 09.09.25 12h41 Paraense foi ouro em duas categorias (Arquivo Pessoal) A lutadora mirim Juliana de Azevedo Vaz conquistou mais uma medalha para a sua coleção. A paraense se tornou bicampeã mundial de jiu-jitsu no XCOMBAT, realizado no último fim de semana, em Fortaleza, no Ceará. A jovem atleta, de apenas 10 anos, conquistou o ouro nas categorias GI (com kimono) e NOGI (sem kimono). Representante da academia Rodrigo Aleixo, de Ananindeua, Juliana foi um dos destaques da categoria infantojuvenil, o que a reafirmou como uma das grandes promessas do jiu-jitsu paraense e brasileiro. Na disputa NOGI, a lutadora mirim enfrentou Pérola Vitória, da equipe Guido Jiu-Jitsu, de São Paulo. Na luta, a paraense não deu chances para a adversária, controlou o combate do início ao fim e foi a grande campeã. Já no GI, a decisão foi contra a atleta Gabriele Araújo, também da Guido. Mais uma vez, Juliana foi superior e fez uma boa performance para garantir a vitória e o título mundial. VEJA MAIS Paraenses conquistam nove medalhas no Sul-Americano de ParaJiu-Jitsu Delegação garantiu vaga no Mundial de 2025, que será disputado em Bangkok Pai e filha conquistam ouro juntos no Circuito Estadual de Jiu-Jitsu, em Castanhal Rodrigo Cardoso e a filha, Isadora Yume, subiram ao lugar mais alto do pódio. Esta foi a segunda participação da paraense na competição e o segundo campeonato conquistado nas categorias. "Ano passado, eu também conquistei duas medalhas de ouro e, este ano, repeti o resultado. A primeira medalha foi no NOGI. Eu lutei duas vezes com a mesma oponente e venci com uma finalização e por pontos. Na segunda, no GI, eu tive duas finalizações. A do NOGI era nove quilos mais pesada e eu consegui finalizar e pontuar", contou a paraense. (Arquivo Pessoal) Juliana completou 10 anos recentemente e já participou de 26 campeonato só este ano, onde conquistou 25 medalhas de ouro e uma de prata. Criada pela mãe, Miriam Azevedo, e pela avó, Maria Elidalva de Azevedo, a lutadora começou a treinar jiu-jitsu em 2022, mas também pratica judô e wrestling. A mãe e a avó são as maiores incetivadoras de Juliana. Juntas, as duas tentam manter vivo o sonho esportivo da pequena, mesmo sem patrocínios fixos. "Eu sou bicampeã mundial e sou muito grata a Deus, à minha mãe, à minha avó e aos meus professores", finalizou a atleta. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes mais esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES Mais esportes Paraense de 10 anos conquista bicampeonato mundial de jiu-jitsu em Fortaleza Juliana de Azevedo foi um destaques da competição e conquistou duas medalhas de ouro 09.09.25 12h41 Mais esportes Tenista paraense é campeão do Açaí Bowl 2025 Sub-18 Márcio Júnior representa o Instituto MM Tênis e destaca apoio da família e da equipe após vitória em torneio nacional realizado em Belém. 09.09.25 12h18 vitoriosos Paraenses conquistam nove medalhas no Sul-Americano de ParaJiu-Jitsu Delegação garantiu vaga no Mundial de 2025, que será disputado em Bangkok 08.09.25 17h15 Mais esportes Com grandes expectativas, Belém se prepara para o Mundial de Clubes de Vôlei Torneio será realizado em dezembro, na capital paraense 07.09.25 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES ESPORTE Márcio Fernandes confirma volta ao Paysandu Treinador informou com exclusividade ao repórter Abner Luiz, do Grupo Liberal, que fechou negociação com o clube nesta segunda-feira, 8 09.09.25 1h24 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (09/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta terça-feira 09.09.25 7h00 EXCLUSIVO Bad Boy crava nome de novo técnico do Paysandu para jogo contra o América-MG A decisão ocorre após a demissão de Claudinei Oliveira, que deixou o comando do Paysandu na última sexta-feira (05), após a derrota para o Volta Redonda no Mangueirão, que agravou a crise no clube 08.09.25 19h53 Futebol Com vitória e tropeço de adversário, Remo fecha a rodada mais próximo do G-4; veja tabela Time azulino está a três pontos do primeiro colocado na zona de acesso 09.09.25 9h59