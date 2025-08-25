Pai e filha conquistam ouro juntos no Circuito Estadual de Jiu-Jitsu, em Castanhal

Uma paixão passada de pai para filha que rendeu resultados expressivos! No último domingo (24), na etapa de Castanhal do Circuito Estadual de Jiu-Jitsu, Rodrigo Cardoso e a filha, Isadora Yume, conquistaram a medalha de ouro nas categorias leve masculina e leve feminina, respectivamente.

Isadora competiu na faixa-marrom, enquanto Rodrigo disputou na faixa-preta.

O evento foi chancelado pela Federação Paraense de Jiu-Jitsu e marcou um momento especial entre pai e filha. Esta foi apenas a segunda vez que os dois competiram juntos em um mesmo torneio. A primeira aconteceu há sete anos, quando Isadora tinha apenas 11 anos.

Em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal, Rodrigo falou sobre a emoção de dividir o tatame com a filha:

“Meu coração fica mais acelerado vendo a minha filha lutar do que quando eu vou lutar”, revelou. “Mas estar ao lado dela no tatame e saber que está no caminho certo é muito gratificante", completou.

Com mais de 30 anos de experiência na arte suave e cerca de 15 como professor, Rodrigo contou que Isadora começou no jiu-jitsu ainda muito pequena, com cerca de quatro anos. Na época, acompanhava o pai nas academias e, com o tempo, se apaixonou pela modalidade.

O interesse pelas competições surgiu de forma curiosa: depois de ver o pai perder uma luta. “Eu nunca forcei minha filha a competir. Mas uma vez fui lutar com a minha esposa assistindo e ela também estava lá. Quando me viu perder, ficou indignada e disse: ‘me inscreve para lutar com esse cara agora’”, relembrou o mestre.

A partir daí, Isadora decidiu entrar nas competições e passou a treinar com mais intensidade. Hoje, além das orientações do pai, ela também treina com o mestre Lobato e acumula inúmeras medalhas.

Pai e filha conquistaram ouro na competição (Divulgação)

Diferente da filha, Rodrigo não foca mais em competições e agora se dedica a acompanhar Isadora. Ela já se prepara para disputar grandes campeonatos, como o Brasileiro de Jiu-Jitsu da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu (CBJJ) e o Mundial de Abu Dhabi.

Além das conquistas no tatame, Isadora também colhe frutos fora dele. Graças ao esporte, conquistou uma bolsa de estudos em uma faculdade particular de Belém, onde cursa Direito, algo que o pai se orgulha muito.

“Eu me sinto muito orgulhoso, porque sei que ela está no caminho certo. Sei que logo ela pode dizer: ‘Pai, não quero mais competir, vou focar na carreira de Direito’. Mas sei também que o jiu-jitsu a livrou de muitas coisas”, concluiu Rodrigo.