Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Jiu-jitsu paraense é destaque no Open Fortaleza Winter com 19 medalhas

Sob a liderança do mestre Alexandre Castro, o Pará garantiu 19 medalhas na disputa, após levar 19 atletas de Belém para competir na capital cearense

O Liberal
fonte

A equipe Castro Team garantiu vitórias expressivas no Open Fortaleza Winter. (Divulgação)

O jiu-jitsu paraense conquistou um resultado expressivo no Open Fortaleza Winter, competição internacional da CBJJ/IBJJF. A equipe Castro Team, sob a liderança do mestre Alexandre Castro, garantiu 19 medalhas na disputa, após levar 19 atletas de Belém para competir na capital cearense.

Alexandre, que já foi destaque como atleta em torneios nacionais e internacionais, hoje direciona sua carreira para a formação de novos lutadores. “Enquanto compete, você busca vitórias individuais. Enquanto treina, você prepara pessoas para se tornarem campeãs”, afirmou o mestre, reconhecido pelos alunos como referência dentro e fora dos tatames.

VEJA MAIS

image Lutador de jiu-jitsu, paraense celebra títulos e reconhecimento após mudança para a Europa
Douglas Dutra vive há sete anos em Portugal e comemora profissionalização do esporte e como tatuador

image Influenciadora digital Gabriela Abdala conquista ouro no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu
Paraense se destacou na competição e saiu com o título brasileiro

image Paraense Higor Lima conquista duplo ouro no Fortaleza International Open de Jiu-Jitsu
Atleta venceu nas categorias Adulto Faixa Preta Leve e Absoluto e mantém o nome do Pará no cenário internacional da modalidade

O time teve desempenho consistente em várias categorias, com ouros conquistados por Vitória Cabral, Renata Fabyanna, Miguel Lima, Sophia Castro, Hadassa Santos e Alessandra Guedes, além de pratas e bronzes que reforçaram a campanha coletiva. Também subiram ao pódio atletas como Paula Melo, Victor Duarte, Victor Borges, Felippe Praia, Maria Vidal, Matheus Rodrigues, Lídia Santos e Valentina Castro.

Com os resultados no Open Fortaleza Winter, a Castro Team contribuiu para manter o jiu-jitsu paraense em evidência no cenário nacional, somando conquistas importantes em diferentes categorias.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

jiu-jitsu

open fortaleza winter

castro team

esporte amador paraense

mais esportes

jornal amazônia
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

SÉRIE B

Remo tem apenas uma vitória em casa sob o comando de António Oliveira

Leão Azul soma 33,3% de aproveitamento nos últimos seis jogos como mandante e treinador segue pressionado

20.08.25 17h35

Finalmente

Transferban encerrado: Paysandu quita dívida e volta a contratar para a Série B

Clube bicolor estava impedido de registrar atletas desde 30 de junho por dívida com o Torreense, de Portugal

20.08.25 12h13

Destaque

Futebol: Paraense impedida de jogar por ser menina é convocada para a Seleção Brasileira

Goleira do Internacional, a jogadora foi selecionada para um período de treinamento com a equipe sub-17 do Brasil

20.08.25 11h51

Futebol

Após saída do Paysandu, Fluminense deve emprestar Luan Freitas para time da Série A; saiba qual

Clube gaúcho reforça a zaga em meio a dificuldades defensivas

20.08.25 11h27

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (20/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Libertadores, Supecopa da Arábia Saudita, Copa Sulamericana e Brasileirão movimentam o futebol nesta quarta-feira

20.08.25 7h00

Finalmente

Transferban encerrado: Paysandu quita dívida e volta a contratar para a Série B

Clube bicolor estava impedido de registrar atletas desde 30 de junho por dívida com o Torreense, de Portugal

20.08.25 12h13

Futebol

Criciúma-SC e Avaí-SC empatam e 'ajudam' o Remo na tabela da Série B; confira

Com isso, o Leão Azul fechou a rodada na quinta colocação, próximo do G-4

20.08.25 9h45

Futebol

Remo vai a Curitiba enfrentar o líder da Série B com cinco desfalques; veja

O técnico António Oliveira terá bastante trabalho para arrumar a onzena que tentará vencer o Coxa para voltar ao G4

20.08.25 15h43

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda