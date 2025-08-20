Jiu-jitsu paraense é destaque no Open Fortaleza Winter com 19 medalhas

O jiu-jitsu paraense conquistou um resultado expressivo no Open Fortaleza Winter, competição internacional da CBJJ/IBJJF. A equipe Castro Team, sob a liderança do mestre Alexandre Castro, garantiu 19 medalhas na disputa, após levar 19 atletas de Belém para competir na capital cearense.

Alexandre, que já foi destaque como atleta em torneios nacionais e internacionais, hoje direciona sua carreira para a formação de novos lutadores. “Enquanto compete, você busca vitórias individuais. Enquanto treina, você prepara pessoas para se tornarem campeãs”, afirmou o mestre, reconhecido pelos alunos como referência dentro e fora dos tatames.

O time teve desempenho consistente em várias categorias, com ouros conquistados por Vitória Cabral, Renata Fabyanna, Miguel Lima, Sophia Castro, Hadassa Santos e Alessandra Guedes, além de pratas e bronzes que reforçaram a campanha coletiva. Também subiram ao pódio atletas como Paula Melo, Victor Duarte, Victor Borges, Felippe Praia, Maria Vidal, Matheus Rodrigues, Lídia Santos e Valentina Castro.

Com os resultados no Open Fortaleza Winter, a Castro Team contribuiu para manter o jiu-jitsu paraense em evidência no cenário nacional, somando conquistas importantes em diferentes categorias.