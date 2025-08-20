Jiu-jitsu paraense é destaque no Open Fortaleza Winter com 19 medalhas Sob a liderança do mestre Alexandre Castro, o Pará garantiu 19 medalhas na disputa, após levar 19 atletas de Belém para competir na capital cearense O Liberal 20.08.25 17h44 A equipe Castro Team garantiu vitórias expressivas no Open Fortaleza Winter. (Divulgação) O jiu-jitsu paraense conquistou um resultado expressivo no Open Fortaleza Winter, competição internacional da CBJJ/IBJJF. A equipe Castro Team, sob a liderança do mestre Alexandre Castro, garantiu 19 medalhas na disputa, após levar 19 atletas de Belém para competir na capital cearense. Alexandre, que já foi destaque como atleta em torneios nacionais e internacionais, hoje direciona sua carreira para a formação de novos lutadores. “Enquanto compete, você busca vitórias individuais. Enquanto treina, você prepara pessoas para se tornarem campeãs”, afirmou o mestre, reconhecido pelos alunos como referência dentro e fora dos tatames. VEJA MAIS Lutador de jiu-jitsu, paraense celebra títulos e reconhecimento após mudança para a Europa Douglas Dutra vive há sete anos em Portugal e comemora profissionalização do esporte e como tatuador Influenciadora digital Gabriela Abdala conquista ouro no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu Paraense se destacou na competição e saiu com o título brasileiro Paraense Higor Lima conquista duplo ouro no Fortaleza International Open de Jiu-Jitsu Atleta venceu nas categorias Adulto Faixa Preta Leve e Absoluto e mantém o nome do Pará no cenário internacional da modalidade O time teve desempenho consistente em várias categorias, com ouros conquistados por Vitória Cabral, Renata Fabyanna, Miguel Lima, Sophia Castro, Hadassa Santos e Alessandra Guedes, além de pratas e bronzes que reforçaram a campanha coletiva. Também subiram ao pódio atletas como Paula Melo, Victor Duarte, Victor Borges, Felippe Praia, Maria Vidal, Matheus Rodrigues, Lídia Santos e Valentina Castro. Com os resultados no Open Fortaleza Winter, a Castro Team contribuiu para manter o jiu-jitsu paraense em evidência no cenário nacional, somando conquistas importantes em diferentes categorias. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jiu-jitsu open fortaleza winter castro team esporte amador paraense mais esportes jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Remo tem apenas uma vitória em casa sob o comando de António Oliveira Leão Azul soma 33,3% de aproveitamento nos últimos seis jogos como mandante e treinador segue pressionado 20.08.25 17h35 Finalmente Transferban encerrado: Paysandu quita dívida e volta a contratar para a Série B Clube bicolor estava impedido de registrar atletas desde 30 de junho por dívida com o Torreense, de Portugal 20.08.25 12h13 Destaque Futebol: Paraense impedida de jogar por ser menina é convocada para a Seleção Brasileira Goleira do Internacional, a jogadora foi selecionada para um período de treinamento com a equipe sub-17 do Brasil 20.08.25 11h51 Futebol Após saída do Paysandu, Fluminense deve emprestar Luan Freitas para time da Série A; saiba qual Clube gaúcho reforça a zaga em meio a dificuldades defensivas 20.08.25 11h27 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (20/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Supecopa da Arábia Saudita, Copa Sulamericana e Brasileirão movimentam o futebol nesta quarta-feira 20.08.25 7h00 Finalmente Transferban encerrado: Paysandu quita dívida e volta a contratar para a Série B Clube bicolor estava impedido de registrar atletas desde 30 de junho por dívida com o Torreense, de Portugal 20.08.25 12h13 Futebol Criciúma-SC e Avaí-SC empatam e 'ajudam' o Remo na tabela da Série B; confira Com isso, o Leão Azul fechou a rodada na quinta colocação, próximo do G-4 20.08.25 9h45 Futebol Remo vai a Curitiba enfrentar o líder da Série B com cinco desfalques; veja O técnico António Oliveira terá bastante trabalho para arrumar a onzena que tentará vencer o Coxa para voltar ao G4 20.08.25 15h43