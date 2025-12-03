Equipe paraense conquista medalha de bronze no Campeonato Brasileiro de Hockey Inline

A equipe paraense Búfalos Hockey conquistou um resultado histórico no Campeonato Brasileiro de Hockey Inline, que ocorreu em Amparo, em São Paulo, realizado entre os dias 21 e 23 de novembro. O time terminou a competição da quarta divisão com o terceiro lugar, algo inédito para o grupo.

A competição reuniu equipes de diversas regiões do país e foi uma das maiores edições já organizadas na modalidade. Após a conquista, o capitão do time, Mário Ferreira, destacou a resiliência do grupo até o pódio.

“Apesar dos avanços, posso dizer sem exagero que 2025 foi um dos anos mais desafiadores para a nossa equipe. Enfrentamos praticamente tudo o que um time não deveria enfrentar. A falta de quadras disponíveis nos obrigou a treinar em espaços improvisados. Manter uma rotina mínima de preparação virou quase um quebra-cabeça. Os custos logísticos, cada vez mais altos, tornaram a nossa jornada ainda mais pesada”, apontou o jogador.

“Mesmo assim, ninguém desistiu. E o mais bonito disso tudo é que parte do time veio diretamente da nossa escolinha, começou com o básico, como equilíbrio, primeiros passes e disciplina de treino, e hoje divide a quadra e a responsabilidade em um Campeonato Brasileiro”, completou.

A equipe paraense foi a única representante do estado na competição, que contou com um total de 38 equipes nas categorias de base, seis na quarta divisão e oito na terceira divisão.

(Divulgação)

Na disputa, os Búfalos conquistaram duas vitórias, um empate e apenas uma derrota, que garantiu à equipe a disputa do terceiro lugar. Na partida decisiva, o time paraense venceu o Phil Blaze, de São Paulo, por 5 a 2 e conquistou a medalha de bronze.

“Ver esses atletas formados em casa enfrentando desafios de ‘gente grande’ e contribuindo dentro do jogo é uma das maiores recompensas para qualquer equipe. Eles representam o futuro do hóquei paraense e já estão fazendo história... Esse pódio não é só uma medalha. É a prova viva da nossa resiliência, união e paixão pelo hóquei”, destacou Mário Ferreira.

O que é o hockey inline?

O hockey inline é o hóquei sobre patins em linha. É jogado em quadras de cimento, madeira ou piso modular. A prática é muito parecida com o tradicional, que é disputado no gelo, com os jogadores usando patins com rodas em linha, em vez dos com lâminas.