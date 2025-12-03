Equipe paraense conquista medalha de bronze no Campeonato Brasileiro de Hockey Inline O time Búfalos Hockey subiu ao pódio na competição que ocorreu em São Paulo, em novembro O Liberal 03.12.25 11h49 Equipe superou dificuldades e foi ao pódio na competição (Divulgação) A equipe paraense Búfalos Hockey conquistou um resultado histórico no Campeonato Brasileiro de Hockey Inline, que ocorreu em Amparo, em São Paulo, realizado entre os dias 21 e 23 de novembro. O time terminou a competição da quarta divisão com o terceiro lugar, algo inédito para o grupo. A competição reuniu equipes de diversas regiões do país e foi uma das maiores edições já organizadas na modalidade. Após a conquista, o capitão do time, Mário Ferreira, destacou a resiliência do grupo até o pódio. “Apesar dos avanços, posso dizer sem exagero que 2025 foi um dos anos mais desafiadores para a nossa equipe. Enfrentamos praticamente tudo o que um time não deveria enfrentar. A falta de quadras disponíveis nos obrigou a treinar em espaços improvisados. Manter uma rotina mínima de preparação virou quase um quebra-cabeça. Os custos logísticos, cada vez mais altos, tornaram a nossa jornada ainda mais pesada”, apontou o jogador. VEJA MAIS Belém recebe Campeonato Brasileiro de Dança Esportiva neste final de semana Competição será realizada no Centur, com atletas de todo o Brasil Paraenses conquistam títulos em etapa do circuito COP30 de Surf; veja vencedores Evento, que ocorreu em Salinópolis, coroou campeões nas categorias de surf e bodyboard Em casa, Apade derrota o América-RN na abertura da Superliga B 2025/2026 Equipe paraense deu início à campanha em busca do acesso à elite do voleibol brasileiro “Mesmo assim, ninguém desistiu. E o mais bonito disso tudo é que parte do time veio diretamente da nossa escolinha, começou com o básico, como equilíbrio, primeiros passes e disciplina de treino, e hoje divide a quadra e a responsabilidade em um Campeonato Brasileiro”, completou. A equipe paraense foi a única representante do estado na competição, que contou com um total de 38 equipes nas categorias de base, seis na quarta divisão e oito na terceira divisão. (Divulgação) Na disputa, os Búfalos conquistaram duas vitórias, um empate e apenas uma derrota, que garantiu à equipe a disputa do terceiro lugar. Na partida decisiva, o time paraense venceu o Phil Blaze, de São Paulo, por 5 a 2 e conquistou a medalha de bronze. “Ver esses atletas formados em casa enfrentando desafios de ‘gente grande’ e contribuindo dentro do jogo é uma das maiores recompensas para qualquer equipe. Eles representam o futuro do hóquei paraense e já estão fazendo história... Esse pódio não é só uma medalha. É a prova viva da nossa resiliência, união e paixão pelo hóquei”, destacou Mário Ferreira. O que é o hockey inline? O hockey inline é o hóquei sobre patins em linha. É jogado em quadras de cimento, madeira ou piso modular. A prática é muito parecida com o tradicional, que é disputado no gelo, com os jogadores usando patins com rodas em linha, em vez dos com lâminas. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes mais esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES mais esportes Equipe paraense conquista medalha de bronze no Campeonato Brasileiro de Hockey Inline O time Búfalos Hockey subiu ao pódio na competição que ocorreu em São Paulo, em novembro 03.12.25 11h49 MMA Sport Club Magalhães Barata Fight Combat com uma noite de nocautes e finalizações eletrizantes 02.12.25 15h13 mais esportes Belém recebe Campeonato Brasileiro de Dança Esportiva neste final de semana Competição será realizada no Centur, com atletas de todo o Brasil 02.12.25 12h25 Vôlei Em casa, Apade derrota o América-RN na abertura da Superliga B 2025/2026 Equipe paraense deu início à campanha em busca do acesso à elite do voleibol brasileiro 01.12.25 10h33 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Ex-atacante do Flamengo, Roma fala sobre o DNA Rubro-Negro no Brasileirão: ‘cresce no final’ Mengão conquistou o oitavo título brasileiro nesta quarta-feira. O ex-atleta paraense foi revelado pela base do time da Gávea. 04.12.25 8h00 CAMPEÃO BRASILEIRO Torcida do Flamengo faz festa em Belém após vitória e título do Brasileirão 2025 O gol da vitória foi marcado por Samuel Lino aos 36 minutos do primeiro tempo 04.12.25 0h29 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (04/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Coppa Italia e Premier League movimentam o futebol nesta quinta-feira 04.12.25 7h00 AMOR AO LEÃO Remo recebe na sede pai e filho que viralizaram no jogo do acesso Everton ficou conhecido após ser atropelado por uma moto momentos antes de entrar no Mangueirão, quando descia do ônibus com o filho para assistir à partida decisiva 03.12.25 20h04