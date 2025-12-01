Em casa, Apade derrota o América-RN na abertura da Superliga B 2025/2026

A Apade deu início à temporada 2025/2026 da Superliga B de vôlei com vitória. No último sábado (29), o time paraense venceu o América-RN por 3 sets a 0. A partida ocorreu no ginásio do Sesi, em Belém, e contou com a presença de mais de 500 torcedores.

Mesmo com o placar muito favorável à equipe da casa, o duelo foi duro, tendo parciais de 25/22, 25/21 e 25/22. Apesar disso, no fim, prevaleceu a regularidade e a força da Apade.

“Estrear com vitória é sempre muito bom, ainda mais com um jogo convincente. Acho que o nosso time se impôs desde o começo e conseguiu fazer esses três pontos, que na sequência do campeonato vão ser muito importantes para a gente”, celebrou o líbero Dayan, que também falou sobre a presença da torcida no jogo.

“A energia da torcida é o que mantém a gente forte na quadra, então é muito bom estrear com o ginásio lotado e poder retribuir com essa vitória", completou.

O treinador da equipe, Mingau, também comemorou a estreia com vitória e destacou que o jogo foi um teste, visto que o time montado para esta temporada ainda não havia disputado nenhuma partida oficial. O técnico destacou que o grupo ainda tem muito a evoluir e que essa evolução virá ao longo das partidas.

“O time se comportou muito bem. Mesmo nos momentos difíceis, a gente soube se comportar e ainda tem muita coisa para evoluir. Acho que esse volume de jogo vem conforme os jogos. A gente estava muito [ansioso] para saber onde nós estamos e eu acho que foi uma boa estreia”, analisou o técnico.

Equipe venceu por 3 sets a 0 (Max Sousa/Apade)

Com esse resultado, a equipe paraense é a sexta colocada da tabela, com três pontos, assim como o líder Apan.

Na próxima rodada, a Apade encara o Mogi Vôlei, que ocupa a segunda posição na tabela. A partida será no próximo sábado (6), no ginásio Universidade Bráz Cubas, em Mogi das Cruzes, em São Paulo, às 18h30.

Formato

A Superliga B é disputada em duas etapas: a fase classificatória, disputada em turno único, e os playoffs. As oito melhores equipes avançam para as quartas de final, que possuem jogos de ida e volta. Os vencedores avançam para as semifinais para decidirem os finalistas, que conquistam o acesso à elite do voleibol brasileiro.

Na última temporada, em sua primeira participação na Superliga B, a Apade avançou para os playoffs, mas caiu nas quartas de final.