Flamengo tetracampeão da Libertadores! Baixe o pôster exclusivo de O Liberal E no Brasil não tem outro igual 🎶 Mengão venceu o Palmeiras em Lima, no Peru e é o clube brasileiro com mais títulos na Libertadores O Liberal 01.12.25 7h00 Clube carioca é o primeiro brasileiro tetracampeão da competição continental (Luis Acosta/AFP) Em um jogo duro, mas em que não passou sufoco, o Flamengo venceu o Palmeiras por 1 a 0 na final da Libertadores, disputada em Lima, no Peru, na noite de sábado (29). Com gol do veterano lateral Danilo, foi a quarta vez que o Rubro-Negro comemorou o título da competição continental (os outros títulos foram em 1981, 2019 e 2022). VEJA MAIS Flamengo vence o Palmeiras no Peru e conquista o tetra da Libertadores Em jogo nervoso, Danilo aproveitou bola parada e marcou o único gol da final continental Filipe Luís entra em seleto grupo de campeões da Libertadores como jogador e treinador Filipe Luís é o nono a levantar o troféu da Copa Libertadores da América como atleta e técnico Torcida do Flamengo celebra tetracampeonato da Libertadores; veja fotos Rubro-negros receberam o elenco do time no Rio de Janeiro após vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras em Lima Agora, o Mengão é um dos maiores campeões da Libertadores. O grande campeão é o Independiente (ARG), com 7 títulos; o Boca Juniors (6 taças); Peñarol (5 conquistas) e o Rubro-Negro, com 4 títulos, ao lado do River Plate e Estudiantes, ambos da Argentina. Para eternizar a conquista e essa marca histórica, você pode baixar clicando aqui o pôster do supercampeão Flamengo e garantir sua versão imprensa logo pela manhã nesta segunda (1º) em O Liberal. Palavras-chave Flamengo Copa Libertadores da América Libertadores ÚLTIMAS EM ESPORTES Banpará Baenão passa por revitalização do gramado para próxima temporada Trabalhos incluem descompactação, aeração e adubação; objetivo é deixar o campo pronto para as competições de 2026 01.12.25 17h20 série a Tonhão fala em renovação encaminhada com Guto e explica planejamento do Remo para 2026 Presidente azulino comenta investimento, CT, permanência de peças importantes e possíveis reforços para a Série A 01.12.25 16h51 Futebol Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026 Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada. 01.12.25 14h53 Mais esportes Paysandu encara a Assembleia Paraense pelo Campeonato Paraense de Basquete Equipe bicolor vai em busca do 39º título estadual 01.12.25 11h53 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026 Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada. 01.12.25 14h53 FUTEBOL Após acesso com o Remo, atacante deve acertar com time da Série B, diz jornalista Jogador defendeu o Leão Azul na temporada e ajudou na conquista do Parazão e na vaga na Série A 30.11.25 18h32 EXCLUSIVO Bandeira de Mello cita Belém e vitória sobre o Remo ao celebrar tetra do Flamengo na Libertadores Em entrevista exclusiva a O Liberal em Lima, ex-presidente recordou jogo na capital paraense como marco inicial da reestruturação do clube 29.11.25 22h47 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (01/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A argentina, Campeonato Italiano, La Liga e Campeonato Português movimentam o futebol nesta segunda-feira 01.12.25 7h00