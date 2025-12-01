Flamengo tetracampeão da Libertadores! Baixe o pôster exclusivo de O Liberal

Em um jogo duro, mas em que não passou sufoco, o Flamengo venceu o Palmeiras por 1 a 0 na final da Libertadores, disputada em Lima, no Peru, na noite de sábado (29).

Com gol do veterano lateral Danilo, foi a quarta vez que o Rubro-Negro comemorou o título da competição continental (os outros títulos foram em 1981, 2019 e 2022).

VEJA MAIS

Agora, o Mengão é um dos maiores campeões da Libertadores. O grande campeão é o Independiente (ARG), com 7 títulos; o Boca Juniors (6 taças); Peñarol (5 conquistas) e o Rubro-Negro, com 4 títulos, ao lado do River Plate e Estudiantes, ambos da Argentina.

Para eternizar a conquista e essa marca histórica, você pode baixar clicando aqui o pôster do supercampeão Flamengo e garantir sua versão imprensa logo pela manhã nesta segunda (1º) em O Liberal.