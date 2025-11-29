Flamengo vence o Palmeiras no Peru e conquista o tetra da Libertadores Em jogo nervoso, Danilo aproveitou bola parada e marcou o único gol da final continental Redação O Liberal com informações da AE 29.11.25 20h12 Clube carioca é o primeiro brasileiro tetracampeão da competição continental (Luis Acosta/AFP) Palmeiras e Flamengo entraram em campo pela final da Libertadores, neste sábado (29), em Lima, no Peru. Depois de uma partida nervosa e com muita polêmica, o Flamengo bateu o clube paulista por 1x0 e sagrou-se o primeiro brasileiro tetracampeão da principal competição das Américas. VEJA MAIS Torcedores curtem ‘churrasquinho de gato’ antes da final da Libertadores em Lima Tradicional churrasquinho vendido poro ambulantes na porta de estádios fez sucesso também no Peru Em Belém, torcida flamenguista se reúne para assistir à final da Libertadores 2025 No Flaboteco, a Fla Fla de Belém reúne famílias e amigos com muita emoção Torcedor paraense do Flamengo carrega “taça da Libertadores” em Lima Paraenses foram para a capital peruana para acompanhar a final da Libertadores da América entre Flamengo e Palmeiras O herói rubro-negro no Peru foi Danilo, aos 21 minutos do segundo tempo, após cobrança de escanteio na cabeça do defensor, que contou com um toque na trave antes de ver a bola morrer no fundo do gol defendido pelo goleiro Carlos Miguel. Flamengo conquista o tetra da Libertadores diante do Palmeiras Luis Acosta/AFP Connie France/AFP Connie France/AFP Gilvan de Souza/Flamengo Gilvan de Souza/Flamengo Miguel Schincariol/AFP Ernesto Benavides/AFP Ernesto Benavides/AFP Ernesto Benavides/AFP Connie France/AFP Connie France/AFP Luis Acosta/AFP Com a conquista, o Flamengo tornou-se o maior campeão de Libertadores do futebol brasileiro, com quatro taças. Anteriormente, a equipe carioca levou a melhor em 1981, 2019 e 2022. Final da Libertadores: torcedores revivem 2021 e projetam novo duelo entre Flamengo e Palmeiras Paraenses rubro-negros e alviverdes relembram a decisão entre os clubes há quatro anos e contam como vivem a expectativa para a final deste sábado, em Lima Agora, os cariocas se concentram na reta final do Campeonato Brasileiro, competição em que o clube também lidera e está perto do oitavo título. Após o Brasileirão, o time da Gávea ainda terá pela frente a disputa do Mundial de Clubes. O Jogo Foi mais estudado do que bem jogado o primeiro tempo no Monumental. Muitos amarelos, faltas e pouca bola. O Flamengo achou brechas pelos lados, sobretudo o esquerdo, e foi dominante nos primeiros 20 minutos. Os cariocas ganharam a maioria os duelos pelo meio e também foram mais combativo no setor por méritos e por inoperância do time paulista, cujo meio de campo não funcionou. Raphael Veiga não produziu e fez mal o seu papel na marcação. Arrascaeta, Bruno Henrique e Samuel Lino levaram perigo no início. O Palmeiras encontrou bastante dificuldade para marcar e sair da pressão do Flamengo, que usou o lateral Varela solto na direita. Depois que subiu a marcação, a equipe alviverde melhorou, embora tenha encaixado poucas tramas no ataque. Vitor Roque, de cabeça, assustou. Sozinho muitas vezes, o talentoso e forte atacante brigou, driblou e roubou bolas. Causou algum problema e cavou faltas. O Flamengo foi ao intervalo com todos seus meias amarelados - Pulgar, Jorginho e Arrascaeta. Pulgar poderia ter sido expulso quando acertou as travas da chuteira na canela de Bruno Fuchs. O árbitro argentino Darío Herrera entendeu que cabia apenas o amarelo. Não mudou o cenário no segundo tempo até os 20 minutos. Jogo faltoso, brigado. A bola pouco corria e os atletas mais reclamavam que jogavam. Em nível técnico, a final decepcionou. Porém, teve emoção e teve gol. Se faltava criatividade nas tramas, o caminho para a Glória Eterna foi pelo alto. Quatorze anos depois de marcar na final da Libertadores de 2011, quando era então um jovem lateral-direito do Santos, Danilo, hoje um zagueiro experiente, definiu o título rubro-negro. (Gilvan de Souza/Flamengo) Foi de cabeça o gol do defensor de 34 anos que fez explodir a massa rubro-negra no Peru e no Brasil. Subiu sozinho após cobrança de Arrascaeta e direcionou a bola com força no canto direito de Carlos Miguel. O gol, aos 21 minutos, obrigou o Palmeiras a atacar, o que foi um problema para um time que vive uma crise técnica no momento mais importante do ano. Abel Ferreira encheu o time de atacantes. Nada mudou. Sem criatividade e alguém para por a bola no chão, o time paulista se limitou a esticões, lançamentos e cruzamentos para a área. Essa estratégia improdutiva para uma equipe que gastou mais de R$ 700 milhões em reforços, até incomodou o Flamengo no fim, mas foi insuficiente para arrancar o empate. O Flamengo ergueu sua quarta taça da Libertadores. FICHA TÉCNICA PALMEIRAS 0 X 1 FLAMENGO PALMEIRAS: Carlos Miguel; Khellven (Sosa), Gómez, Murilo (Giay) e Piquerez; Bruno Fuchs, Andreas Pereira; Raphael Veiga (Felipe Anderson Maurício) e Allan (Facundo Torres); Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira. FLAMENGO: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho e Arrascaeta (Luis Araújo); Samuel Lino (Éverton Cebolinha), Carrascal e Bruno Henrique (Juninho). Técnico: Filipe Luís. GOL: Danilo, aos 21 do segundo tempo. ÁRBITRO: Darío Herrera (Argentina) 