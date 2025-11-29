Em Belém, torcida flamenguista se reúne para assistir à final da Libertadores 2025 No Flaboteco, a Fla Fla de Belém reúne famílias e amigos com muita emoção Lívia Ximenes e Gabriel da Mota 29.11.25 18h45 Em Belém, torcida flamenguista se agita na final da Libertadores (Wagner Santana / O Liberal) A partida entre Flamengo e Palmeiras na final da Libertadores já começou. Os times brasileiros se enfrentam no Estádio Monumental de Lima, no Peru, nesse sábado (29). A torcida rubro-negra se reune em Belém para acompanhar os lances e celebra, com muita euforia, o início do jogo. A torcida Fla Fla de Belém se reune no Flaboteco para acompanhar a partida. Luiz Carlos Mendes, embaixador da Fla Fla de Belém (Wagner Santana / O Liberal) Luiz Carlos, embaixador da torcida, diz que o jogo será difícil, mas que o Flamengo está preparado. "Estamos preparados pra essa grande emoção, nosso coração tá forte", fala. O embaixador acredita que a vitória vem com 2x0. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Mais do que torcer, os rubro-negros passam a paixão pelo time de geração em geração. "O Flamengo é muito família. É impossível você ver um pai rubro-negro que seus filhos não sejam rubro-negros", acrescenta o embaixador da Fla Fla. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Flamengo e Palmeiras são tricampeões na Libertadores e hoje buscam o quarto título. Essa é a primeira vez que um clube brasileiro garante o tetra no campeonato. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave final da libertadores 2025 flamengo palmeiras torcida fla fla belém COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00 ESPORTE Torcedor paraense do Flamengo carrega “taça da Libertadores” em Lima Paraenses foram para a capital peruana para acompanhar a final da Libertadores da América entre Flamengo e Palmeiras 29.11.25 19h02 FUTEBOL Torcedores curtem ‘churrasquinho de gato’ antes da final da Libertadores em Lima Tradicional churrasquinho vendido poro ambulantes na porta de estádios fez sucesso também no Peru 29.11.25 18h13 ESPORTE Irã boicota sorteio da Copa, por EUA não concederem vistos a dirigentes Cerimônia está agendada para o próximo dia 5 em Washington (EUA) 29.11.25 17h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES EXCLUSIVO Bandeira de Mello cita Belém e vitória sobre o Remo ao celebrar tetra do Flamengo na Libertadores Em entrevista exclusiva a O Liberal em Lima, ex-presidente recordou jogo na capital paraense como marco inicial da reestruturação do clube 29.11.25 22h47 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (30/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A do Campeonato Brasileiro, Campeonato Argentino, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 30.11.25 7h00 Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00 sem segredo Conmebol define estádio para a final da Libertadores 2026; saiba onde vai ser A decisão do torneio sul-americano será em estádio que também receberá a abertura da Copa do Mundo de 2030 30.11.25 9h01