Em Belém, torcida flamenguista se reúne para assistir à final da Libertadores 2025

No Flaboteco, a Fla Fla de Belém reúne famílias e amigos com muita emoção

Lívia Ximenes e Gabriel da Mota
fonte

Em Belém, torcida flamenguista se agita na final da Libertadores (Wagner Santana / O Liberal)

A partida entre Flamengo e Palmeiras na final da Libertadores já começou. Os times brasileiros se enfrentam no Estádio Monumental de Lima, no Peru, nesse sábado (29). A torcida rubro-negra se reune em Belém para acompanhar os lances e celebra, com muita euforia, o início do jogo. A torcida Fla Fla de Belém se reune no Flaboteco para acompanhar a partida.

image Luiz Carlos Mendes, embaixador da Fla Fla de Belém (Wagner Santana / O Liberal)

Luiz Carlos, embaixador da torcida, diz que o jogo será difícil, mas que o Flamengo está preparado. "Estamos preparados pra essa grande emoção, nosso coração tá forte", fala. O embaixador acredita que a vitória vem com 2x0.

Mais do que torcer, os rubro-negros passam a paixão pelo time de geração em geração. "O Flamengo é muito família. É impossível você ver um pai rubro-negro que seus filhos não sejam rubro-negros", acrescenta o embaixador da Fla Fla.

Flamengo e Palmeiras são tricampeões na Libertadores e hoje buscam o quarto título. Essa é a primeira vez que um clube brasileiro garante o tetra no campeonato.

Palavras-chave

final da libertadores 2025

flamengo

palmeiras

torcida fla fla

belém
.
