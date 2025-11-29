Final da Libertadores: torcedores revivem 2021 e projetam novo duelo entre Flamengo e Palmeiras

Flamengo e Palmeiras entram em campo neste sábado (29), no estádio Monumental, em Lima, no Peru, para decidir quem será o primeiro clube brasileiro tetracampeão da Taça Libertadores da América. A final, além de histórica, coloca frente a frente dois gigantes em uma reedição do duelo de 2021, quando o time paulista venceu na prorrogação e ergueu o tricampeonato.

Quatro anos depois, o encontro reacende memórias e mexe com a rivalidade. Em Belém, flamenguistas e palmeirenses vivem dias de ansiedade, expectativa e superstição. E dois torcedores paraenses ajudam a contar essa história.

Ansiedade rubro-negra: “A hora do Flamengo chegou”

O bancário José Raul, flamenguista desde criança, admite que a semana tem sido “de coração acelerado”.

“Minha expectativa está elevadíssima. O Flamengo está preparado para ser campeão, o elenco está focado e nosso treinador sabe o que quer. Eu estou muito confiante. Vai ser um jogo difícil, mas a taça vem”, diz.

Para ele, a final representa mais do que um título:

“É o ápice para qualquer torcedor. É alegria, é emoção, é aquele sentimento de que você faz parte de algo gigante. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.”

José Raul, torcedor do Flamengo (Foto: Cristino Martins/O Liberal)

A reunião já está marcada.

“Vou assistir em casa, com os amigos, churrasquinho, chopp gelado, aquela resenha maravilhosa. Aqui em Belém tem muito flamenguista, quando o Flamengo joga, é festa.”

2021 na memória

José Raul lembra da derrota na final de quatro anos atrás como se tivesse acontecido ontem.

“A gente estava confiante, o jogo estava equilibrado. Mas um erro individual decidiu tudo. O tropeço do Andreas marcou demais aquela final. Agora é foco total, quem errar menos será campeão.”

Ele acredita que o Flamengo precisa repetir a entrega daquele jogo, mas evitar falhas.

“Tem que ter vontade, dedicação, estar ligado do início ao fim. E fé também. Assim como o Remo abraçou Nossa Senhora e conseguiu o acesso, nós também estamos com a Santinha.”

O lado palmeirense: “A final é chance de fazer história de novo”

Do outro lado, a ansiedade é igual. O publicitário José Calasanz, torcedor do Palmeiras, confessa estar “muito nervoso”.

“Depois de quatro anos, estamos de volta a uma final, e de novo contra o Flamengo. É impossível não ficar ansioso.”

Para ele, a decisão representa algo enorme.

“É a chance de disputar o Intercontinental, de ampliar nossa história na Libertadores e seguir brigando por Mundial lá na frente.”

José Calasanz, torcedor do Palmeiras (Foto: Cristino Martins/O Liberal)

Calasanz acompanha todas as decisões do clube da mesma forma:

“Tenho meu ritual. Vejo sempre em casa, como fiz em 99, 2020 e 2021. Não mudo. A torcida está empolgada, os grupos de WhatsApp estão uma loucura.”

Recordações de 2021

“Eu lembro de todos os detalhes daquela final. A torcida cantando sem parar, o jogo intenso e o gol do Deyverson, que aproveitou a falha do adversário. Foi inesquecível.”

Para o palmeirense, o segredo é simples: foco absoluto.

“Em final, qualquer erro define. Palmeiras e Flamengo são times letais. Quero atenção total e execução do plano do Abel Ferreira.”

Torcedores comentam sobre as expectativas para a final (Foto: Cristino Martins/O Liberal)



Flamengo e Palmeiras voltam a se enfrentar em uma final de Libertadores, reacendendo histórias, rivalidades e emoções. Entre churrascos, rituais, ansiedade e lembranças, torcedores de todo o país se preparam para mais um capítulo marcante da competição mais importante do continente.