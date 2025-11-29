Final da Libertadores: torcedores revivem 2021 e projetam novo duelo entre Flamengo e Palmeiras Paraenses rubro-negros e alviverdes relembram a decisão entre os clubes há quatro anos e contam como vivem a expectativa para a final deste sábado, em Lima Iury Costa 29.11.25 8h00 Flamengo e Palmeiras se enfrentam neste sábado (29) na grande final da libertadores. (Foto: Cristino Martins/O Liberal) Flamengo e Palmeiras entram em campo neste sábado (29), no estádio Monumental, em Lima, no Peru, para decidir quem será o primeiro clube brasileiro tetracampeão da Taça Libertadores da América. A final, além de histórica, coloca frente a frente dois gigantes em uma reedição do duelo de 2021, quando o time paulista venceu na prorrogação e ergueu o tricampeonato. Quatro anos depois, o encontro reacende memórias e mexe com a rivalidade. Em Belém, flamenguistas e palmeirenses vivem dias de ansiedade, expectativa e superstição. E dois torcedores paraenses ajudam a contar essa história. Ansiedade rubro-negra: “A hora do Flamengo chegou” O bancário José Raul, flamenguista desde criança, admite que a semana tem sido “de coração acelerado”. “Minha expectativa está elevadíssima. O Flamengo está preparado para ser campeão, o elenco está focado e nosso treinador sabe o que quer. Eu estou muito confiante. Vai ser um jogo difícil, mas a taça vem”, diz. Para ele, a final representa mais do que um título: “É o ápice para qualquer torcedor. É alegria, é emoção, é aquele sentimento de que você faz parte de algo gigante. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.” José Raul, torcedor do Flamengo (Foto: Cristino Martins/O Liberal) A reunião já está marcada. “Vou assistir em casa, com os amigos, churrasquinho, chopp gelado, aquela resenha maravilhosa. Aqui em Belém tem muito flamenguista, quando o Flamengo joga, é festa.” 2021 na memória José Raul lembra da derrota na final de quatro anos atrás como se tivesse acontecido ontem. “A gente estava confiante, o jogo estava equilibrado. Mas um erro individual decidiu tudo. O tropeço do Andreas marcou demais aquela final. Agora é foco total, quem errar menos será campeão.” Ele acredita que o Flamengo precisa repetir a entrega daquele jogo, mas evitar falhas. “Tem que ter vontade, dedicação, estar ligado do início ao fim. E fé também. Assim como o Remo abraçou Nossa Senhora e conseguiu o acesso, nós também estamos com a Santinha.” O lado palmeirense: “A final é chance de fazer história de novo” Do outro lado, a ansiedade é igual. O publicitário José Calasanz, torcedor do Palmeiras, confessa estar “muito nervoso”. “Depois de quatro anos, estamos de volta a uma final, e de novo contra o Flamengo. É impossível não ficar ansioso.” Para ele, a decisão representa algo enorme. “É a chance de disputar o Intercontinental, de ampliar nossa história na Libertadores e seguir brigando por Mundial lá na frente.” José Calasanz, torcedor do Palmeiras (Foto: Cristino Martins/O Liberal) Calasanz acompanha todas as decisões do clube da mesma forma: “Tenho meu ritual. Vejo sempre em casa, como fiz em 99, 2020 e 2021. Não mudo. A torcida está empolgada, os grupos de WhatsApp estão uma loucura.” Recordações de 2021 “Eu lembro de todos os detalhes daquela final. A torcida cantando sem parar, o jogo intenso e o gol do Deyverson, que aproveitou a falha do adversário. Foi inesquecível.” Para o palmeirense, o segredo é simples: foco absoluto. “Em final, qualquer erro define. Palmeiras e Flamengo são times letais. Quero atenção total e execução do plano do Abel Ferreira." Torcedores comentam sobre as expectativas para a final (Foto: Cristino Martins/O Liberal) Flamengo e Palmeiras voltam a se enfrentar em uma final de Libertadores, reacendendo histórias, rivalidades e emoções. Entre churrascos, rituais, ansiedade e lembranças, torcedores de todo o país se preparam para mais um capítulo marcante da competição mais importante do continente. 