Treinada pelo pai, paraense Isadora Yume conquista ouro na Brasil Cup de Jiu-Jitsu

Belém foi palco no último final de semana da Brasil Cup de Jiu-Jitsu, disputado no Ginásio da UEPA, no bairro do Marco. Na competição brilhou a atleta Isadora Yume, de 17 anos, que conquistou o título da competição na categoria faixa marrom. A atleta foi recebida na tarde desta segunda-feira, no Palácio Antônio Lemos, sede da Prefeitura de Belém, pelo prefeito da capital Edmilson Rodrigues. Isadora é treinada pelo pai e contou um pouco sobre a convivência, rotina de treinos e planos.

A jovem carrega o jiu-jitsu de família. Isadora Yume é filha do mestre Rodrigo Cardoso, que passou suas técnicas e disciplina à filha, que vem conquistando títulos. Para a jovem, o jiu-jitsu mudou sua forma de viver e possui um ritual antes das lutas.

“Pratico o jiu-jitsu desde os 5 anos, meu pai é professor e ele conseguiu investir em mim. Quando ele percebeu que eu queria lutar, ele começou a investir mais, me ajudando com conselhos. Comecei a mudar a minha mente, a viver o jiu-jitsu. Sempre faço uma oração para que ele cuide da minha alma e da minha luta, desde então comecei a ter maturidade”, disse.

Isadora Yume garantiu o ouro na Brasil Cup de Jiu-jitsu (Carmem Helena / O Liberal)

O convívio com o pai durante as lutas, treinos e em casa é algo trabalhado entre Yume e seu técnico. Para a jovem as broncas, conselhos e toda essa rotina de treinos e alimentação são essenciais para os bons resultados dentro do tatame.

“É difícil ter um pai como treinador, pois ele me avalia em casa e no jiu-jitsu. Nas graduações ele sempre fala, se mereço ou não uma faixa, sempre me motiva e está sempre ao meu lado. Ele fica mais nervoso que eu e é o meu fã número 1. Ter ele em casa e no tatame é benéfico. Temos muitos assuntos sobre os esportes, se posso ou não fazer alguns movimentos, além de me ajuda na alimentação”, contou.

CONFIRA A GALERIA DE FOTOS

Isadora Yume FOTO: Carmem Helena / O Liberal FOTO: Carmem Helena / O Liberal FOTO: Carmem Helena / O Liberal FOTO: Carmem Helena / O Liberal FOTO: Carmem Helena / O Liberal FOTO: Carmem Helena / O Liberal FOTO: Carmem Helena / O Liberal FOTO: Carmem Helena / O Liberal

Já o pai e mestre, Rodrigo Cardoso, contou um pouco sobre essa “jornada dupla” com a filha, no qual sente orgulho dentro e fora do tatame.

“Treino ela desde os 5 anos, recentemente ela graduou e o foco dela é o Mundial no ano que vem. Para que essa rotina não se torne maçante, é necessário saber diferencias o lado de pai e o lado de professor. Em casa cuido, chamo atenção, conversamos bastante e ela é bem disciplinada, mas nos trinos é necessário pegar pesado, cobrar mais para que ela tenha um bom rendimento”, comentou.

Isadora Yume falou da sua participação na Brasil Cup e também sobre a força do jiu-jitsu feminino. A atleta citou a importância de mais meninas na prática esportiva, além de citar a união de forças para que a modalidade ganhe força em meio aos homens.

“Consegui sair muito bem [na competição], fiz meu jogo, sem nervosismo. Consegui puxar os adversários e finalizar. Na final, agradeço minha adversária pela gentileza, pois muitas não são pela competitividade. Acredito que todas as mulheres precisam se unir, pois falam da masculinidade no jiu-jitsu e só agora que as mulheres estão se destacando. Por isso que não gosto de ter nenhuma ‘rixa’ com nenhuma mulher. Gosto de cumprimentar, fazer minha parte e respeitar acima de tudo”, frisou.

Isadora Yume foi recebida pelo prefeito de Belém Edmilson Rodrigues (Carmem Helena / O Liberal)

Prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, recebeu Isadora Yume e falou da importância das práticas esportivas com os jovens. O prefeito disse ainda do orgulho que é ter esportistas levando o nome do Estado.

“A vitória da Yume é afirmação de uma tradição que é mundial. Essa jovem participou do Brasil Cup, ganha medalha e não tenho dúvida que terá sucesso como sinônimo de seu futuro. Quero parabeniza-la e também sua família, que dá apoio total, técnico e também, afetivo, pois tenho a informação que seu pai é treinador, além da academia Machida pelo karatê e jiu-jitsu que eles conseguem desenvolver de forma brilhante”, concluiu.