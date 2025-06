Atleta paraense conquista Mundial de Jiu-Jitsu nos Estados Unidos; veja mais

O atleta paraense Ricardo Filho, de 17 anos, mais conhecido como “Zito”, conquistou o título de campeão mundial de Jiu-Jitsu na categoria juvenil super-pesado (faixa azul), durante o Mundial da IBJJF, realizado no Walter Pyramid, em Long Beach, Califórnia (EUA). O campeonato, promovido pela International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF), é considerado um dos maiores e mais prestigiados torneios da modalidade no mundo. O evento ocorreu entre os dias 29 de maio e 1º de junho.

Com o novo título, Zito se torna o primeiro paraense bicampeão mundial juvenil de Jiu-Jitsu pela IBJJF, reforçando seu nome entre os grandes talentos do esporte. A participação do atleta contou com o apoio do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel).

Ricardo Filho fez bonito no Mundial. (Ascom Seel)

O secretário da Seel, Cássio Andrade, celebrou a conquista histórica do jovem paraense. “Que conquista maravilhosa! Uma vitória que mostra a força do esporte e dos atletas paraenses nas principais competições do mundo. O Governo do Pará, por meio da Seel, vem valorizando e investindo no esporte para que nossos atletas brilhem e levantem a bandeira do nosso Estado nos principais pódios nacionais e internacionais”, afirmou o secretário.

Apesar da pouca idade, o currículo de Zito é digno de veterano. Além do bicampeonato mundial, ele soma quatro títulos brasileiros, um Pan-americano, quatro Sul-americanos, dois Pan Kids (IBJJF – Califórnia/EUA), 11 títulos paraenses, cinturões do The Guest Kids, dois títulos do Prime Internacional de Jiu-Jitsu, entre outras conquistas expressivas.

Emocionado, o atleta comentou o significado da vitória. “Estou muito feliz com esse bicampeonato mundial. É o resultado de muito trabalho, preparação física, alimentação adequada, foco psicológico… tudo saiu conforme o planejado. Tive 100% de aproveitamento. Agradeço profundamente à Seel e ao Governo do Estado por todo o apoio. Sem isso, eu nem conseguiria viajar. Esse título é de todos nós.”

Presente na competição, a mãe do atleta, Munnyck Gomes, também celebrou o feito e destacou a importância do suporte estadual. “É uma enorme satisfação trazer esse resultado para o nosso Estado. Ver meu filho se consagrar bicampeão mundial — sendo o único juvenil do Pará com esse feito — é uma emoção indescritível. O acompanhamento da família, dos amigos e, principalmente, o apoio do Governo do Estado e da Seel são fundamentais. Sem isso, nada seria possível. Só tenho a agradecer.”