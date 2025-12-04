Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Mais Esportes chevron right

Paraense de 14 anos conquista título sul-americano escolar no judô

Raira Botega vence três lutas no Paraguai e encerra temporada com o principal resultado internacional de sua jovem carreira

O Liberal
fonte

Raira no pódio mais alto (Divulgação)

A judoca paraense Raira Botega, de 14 anos, conquistou na quarta-feira (3) o título dos Jogos Sul-Americanos Escolares, em Assunção, no Paraguai. Representando o Brasil, ela venceu todas as três lutas que disputou: estreou contra uma atleta do Equador, avançou na semifinal diante de uma representante da Colômbia e garantiu o ouro ao superar uma atleta argentina na decisão. O resultado é o mais expressivo da trajetória internacional da paraense até o momento.

VEJA MAIS

image Rafaela Silva e Daniel Cargnin conquistam o bronze no Grand Slam de Abu Dhabi de judô

image Paraense supera lesão no ombro e se destaca no Mundial de Judô em Paris
Rosângela Ribeiro conquistou o tetracampeonato mundial na última semana, na capital francesa

A vaga para a competição foi alcançada em outubro, nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBS), em Uberlândia (MG), onde Raira também se destacou e terminou como vice-campeã brasileira estudantil. A boa a atuação e a colocação asseguraram sua convocação para integrar a seleção brasileira escolar, etapa que confirmou a regularidade de seus resultados nas categorias de base.

Antes do título continental, Raira já somava desempenho de destaque no cenário nacional. Foi três vezes vice-campeã brasileira e chegou a disputar finais do Campeonato Brasileiro, a principal competição do judô no país. Apesar de ter conquistado classificações para eventos sul-americanos e pan-americanos em anos anteriores, não conseguiu participar por questões logísticas e financeiras, o que torna a conquista atual ainda mais significativa para sua carreira.

Com o encerramento da temporada, a atleta inicia um novo ciclo a partir de 2026. Raira sobe para a categoria sub-18 e também muda de peso, passando dos 44 kg para os 48 kg. A transição marca o início de uma fase considerada decisiva no desenvolvimento de atletas de base, em que o calendário se torna mais exigente e as competições, mais qualificadas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Judô

mais esportes

artes marciais
Mais Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES

ARTES MARCIAIS

Paraense de 14 anos conquista título sul-americano escolar no judô

Raira Botega vence três lutas no Paraguai e encerra temporada com o principal resultado internacional de sua jovem carreira

04.12.25 19h43

mais esportes

Equipe paraense conquista medalha de bronze no Campeonato Brasileiro de Hockey Inline

O time Búfalos Hockey subiu ao pódio na competição que ocorreu em São Paulo, em novembro

03.12.25 11h49

MMA Sport Club

Magalhães Barata Fight Combat com uma noite de nocautes e finalizações eletrizantes

02.12.25 15h13

mais esportes

Belém recebe Campeonato Brasileiro de Dança Esportiva neste final de semana

Competição será realizada no Centur, com atletas de todo o Brasil

02.12.25 12h25

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Fórmula 1

F-1: Antonelli agradece apoio de Verstappen após ataques por erro no GP do Catar

Depois da corrida, teorias de conspiração insinuaram que o italiano teria facilitado a vida de Norris na disputa pelo título ganharam força

04.12.25 23h13

Brasileirão

Botafogo empata no fim contra o Cruzeiro e dá o vice-campeonato ao Palmeiras

Em um jogo bastante estudado e de chances para os dois lados, o Cruzeiro foi contundente e efetivo quando teve suas chances

04.12.25 22h08

Troca de Leões

Henrique Bittencourt deixa o Remo e retorna ao Fortaleza como analista de desempenho

Com passagem pelo Paysandu, o profissional chegou ao Leão Azul em maio deste ano após convite de Sérgio Papellin

27.06.25 13h38

VEM AÍ?

Cristiano Ronaldo pode disputar o Mundial de Clubes de 2025, diz presidente da Fifa

Gianni Infantino afirmou em live que há clubes negociando com o craque português para disputar o torneio nos Estados Unidos, em 2025

23.05.25 20h37

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda