Paraense de 14 anos conquista título sul-americano escolar no judô Raira Botega vence três lutas no Paraguai e encerra temporada com o principal resultado internacional de sua jovem carreira O Liberal 04.12.25 19h43 Raira no pódio mais alto (Divulgação) A judoca paraense Raira Botega, de 14 anos, conquistou na quarta-feira (3) o título dos Jogos Sul-Americanos Escolares, em Assunção, no Paraguai. Representando o Brasil, ela venceu todas as três lutas que disputou: estreou contra uma atleta do Equador, avançou na semifinal diante de uma representante da Colômbia e garantiu o ouro ao superar uma atleta argentina na decisão. O resultado é o mais expressivo da trajetória internacional da paraense até o momento. VEJA MAIS Rafaela Silva e Daniel Cargnin conquistam o bronze no Grand Slam de Abu Dhabi de judô Paraense supera lesão no ombro e se destaca no Mundial de Judô em Paris Rosângela Ribeiro conquistou o tetracampeonato mundial na última semana, na capital francesa A vaga para a competição foi alcançada em outubro, nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBS), em Uberlândia (MG), onde Raira também se destacou e terminou como vice-campeã brasileira estudantil. A boa a atuação e a colocação asseguraram sua convocação para integrar a seleção brasileira escolar, etapa que confirmou a regularidade de seus resultados nas categorias de base. Antes do título continental, Raira já somava desempenho de destaque no cenário nacional. Foi três vezes vice-campeã brasileira e chegou a disputar finais do Campeonato Brasileiro, a principal competição do judô no país. Apesar de ter conquistado classificações para eventos sul-americanos e pan-americanos em anos anteriores, não conseguiu participar por questões logísticas e financeiras, o que torna a conquista atual ainda mais significativa para sua carreira. Com o encerramento da temporada, a atleta inicia um novo ciclo a partir de 2026. Raira sobe para a categoria sub-18 e também muda de peso, passando dos 44 kg para os 48 kg. A transição marca o início de uma fase considerada decisiva no desenvolvimento de atletas de base, em que o calendário se torna mais exigente e as competições, mais qualificadas.