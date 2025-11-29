Rafaela Silva e Daniel Cargnin conquistam o bronze no Grand Slam de Abu Dhabi de judô Estadão Conteúdo 29.11.25 15h23 O Brasil saiu do tatame neste sábado duas medalhas no Grand Slam de judô de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, a penúltima etapa da temporada. Rafaela Silva e Daniel Cargnin conquistaram a medalha de bronze e foram ao pódio no segundo dia da competição que reúne mais de 380 atletas de 52 países. Única atleta da seleção brasileira que viajou entre as mulheres, a representante do país na categoria meio-médio (até 63kg) derrotou Laura Fazliu, do Kosovo, para levar a medalha. Rafaela Silva levou um golpe no fim da luta, mas o cronômetro já estava zerado e a pontuação da adversária foi desconsiderada. No caminho até o pódio, a campeã olímpica de 33 anos derrotou a israelense Kerem Primo e a canadense Jessica Klimkait antes de cair nas semifinais diante da japonesa Megu Danno. Sem se abater, Rafa Silva derrotou Fazliu e saiu com a medalha. "Muito feliz com o meu desempenho. Não foi um ouro, mas fiz uma boa competição, consegui ganhar de medalhistas olímpicas e mundiais. Essa foi minha última competição no ano, e aprendi muito ao longo da temporada. Vim crescendo bastante. Quero continuar acreditando e curtindo o processo", comemorou a atleta. Já no masculino, na categoria peso leve (até 73kg), Daniel Cargnin passou pelo alemão Alexander Bernd Gabler, pelo cazaque Yesset Kuanov e o anfitrião Makhmadbek Makhmadbekov até ser superado por Muhiddin Asadulloev. Na disputa do terceiro lugar, o brasileiro conseguiu a revanche contra o francês Joan-Benjamin Gaba, seu algoz na final do Mundial deste ano, e ficou com o bronze. Neste domingo, Rafael Macedo e Marcelo Fronckowiak, na categoria até 90kg, e Leonardo Gonçalves (até 100kg) brigam por medalhas no último dia de competição. No próximo fim de semana, os judocas brasileiros disputarão, no Japão, o Grand Slam de Tóquio, que fecha a temporada da Federação Internacional de Judô. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave judô Grand Slam de Abu Dhabi Rafaela Silva Daniel Cargnin COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00 ESPORTE Torcedor paraense do Flamengo carrega “taça da Libertadores” em Lima Paraenses foram para a capital peruana para acompanhar a final da Libertadores da América entre Flamengo e Palmeiras 29.11.25 19h02 FUTEBOL Torcedores curtem ‘churrasquinho de gato’ antes da final da Libertadores em Lima Tradicional churrasquinho vendido poro ambulantes na porta de estádios fez sucesso também no Peru 29.11.25 18h13 ESPORTE Irã boicota sorteio da Copa, por EUA não concederem vistos a dirigentes Cerimônia está agendada para o próximo dia 5 em Washington (EUA) 29.11.25 17h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES EXCLUSIVO Bandeira de Mello cita Belém e vitória sobre o Remo ao celebrar tetra do Flamengo na Libertadores Em entrevista exclusiva a O Liberal em Lima, ex-presidente recordou jogo na capital paraense como marco inicial da reestruturação do clube 29.11.25 22h47 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (30/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A do Campeonato Brasileiro, Campeonato Argentino, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 30.11.25 7h00 Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00 sem segredo Conmebol define estádio para a final da Libertadores 2026; saiba onde vai ser A decisão do torneio sul-americano será em estádio que também receberá a abertura da Copa do Mundo de 2030 30.11.25 9h01