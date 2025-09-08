Paraenses conquistam nove medalhas no Sul-Americano de ParaJiu-Jitsu Delegação garantiu vaga no Mundial de 2025, que será disputado em Bangkok Iury Costa 08.09.25 17h15 O time, formado por sete atletas, também conquistou o troféu de quarto lugar geral. (Foto: Reprodução) A delegação paraense de Jiu-Jitsu paralímpico conquistou nove medalhas no último sábado (6), em Salvador (BA), durante o Sul-Americano Oficial de ParaJiu-Jitsu. Foram quatro de ouro, duas de prata e três de bronze, resultado que garantiu vaga para o Campeonato Mundial da modalidade, em 2025, em Bangkok, na Tailândia. O time, formado por sete atletas, também conquistou o troféu de quarto lugar geral. A competição reuniu mais de 200 atletas de todo o Brasil e de países sul-americanos. O evento foi organizado pela Federação Baiana de Jiu-Jitsu e MMA (FBJJMMA) e pela Federação Brasileira de Jiu-Jitsu Paradesportivo (FBJJP), com chancela da Ju-Jitsu International Federation (JJIF) e da World Parajiu Jitsu Federation (WPJJF). O secretário de Esporte e Lazer do Pará, Cássio Andrade, destacou o momento vivido pelo paradesporto no Estado. “O esporte paralímpico paraense vive um momento histórico. Esses atletas são exemplo de superação e representam o Pará com muita garra. O Governo do Estado tem investido na inclusão e no fortalecimento do paradesporto, garantindo que nossos atletas tenham as condições necessárias para competir em igualdade de oportunidades e alcançar grandes conquistas”, afirmou. VEJA MAIS Paraenses conquistam medalhas no Campeonato Brasileiro de Judô; confira Cinco judocas do Pará subiram no pódio no último final de semana, em São Paulo Pai e filha conquistam ouro juntos no Circuito Estadual de Jiu-Jitsu, em Castanhal Rodrigo Cardoso e a filha, Isadora Yume, subiram ao lugar mais alto do pódio. O presidente da Federação Paraense de Lutas e Paradesportos (FPLP), Dio Bastos, também ressaltou o trabalho realizado. “Com menos de um ano de trabalho dedicado pela FPLP, a nossa equipe voltou com um resultado extraordinário. Esse feito é fruto de talento, dedicação e espírito coletivo. E o que me deixa mais honrado é saber que tivemos apoio integral do Governo do Estado, por meio da Seel, além da estrutura da Usina da Paz do Icuí, que foi fundamental para essa conquista”, disse. *(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jiujitsu mais esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES vitoriosos Paraenses conquistam nove medalhas no Sul-Americano de ParaJiu-Jitsu Delegação garantiu vaga no Mundial de 2025, que será disputado em Bangkok 08.09.25 17h15 Mais esportes Com grandes expectativas, Belém se prepara para o Mundial de Clubes de Vôlei Torneio será realizado em dezembro, na capital paraense 07.09.25 7h00 MMA Paraense Brendson Ribeiro é dominado por francês e perde a quarta luta no UFC Lutador natural de Vila Maú, interior do Pará, não conseguiu surpreender o dono da casa e sofreu novo revés. 06.09.25 16h46 UFC Fight Night 258 Brendson Ribeiro enfrenta francês Oumar Sy no UFC Paris neste sábado (6) Paraense busca superar revés recente e enfrenta o anfitrião local no UFC Fight Night 258, em Paris 06.09.25 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Vai voltar? Márcio Fernandes comenta sobre possível retorno ao Paysandu: 'Está uma novela' Treinador foi entrevistado pelo jornalista Abner Luiz na noite do último domingo (9) 08.09.25 10h05 Futebol Adversários do Paysandu também tropeçam na rodada e distância para sair do Z-4 se mantém Clube bicolor segue na lanterna da Série B, com 21 pontos 08.09.25 10h18 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (08/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira 08.09.25 7h00 E AGORA? Paysandu antecipa receitas de 2026 e levanta debate sobre riscos financeiros O presidente Roger Aguilera confirmou que o clube realizou uma antecipação de receitas referentes à Copa do Brasil de 2025 e já prepara novo pedido para adiantar cotas de 2026 07.09.25 7h01