Paraenses conquistam nove medalhas no Sul-Americano de ParaJiu-Jitsu

A delegação paraense de Jiu-Jitsu paralímpico conquistou nove medalhas no último sábado (6), em Salvador (BA), durante o Sul-Americano Oficial de ParaJiu-Jitsu. Foram quatro de ouro, duas de prata e três de bronze, resultado que garantiu vaga para o Campeonato Mundial da modalidade, em 2025, em Bangkok, na Tailândia. O time, formado por sete atletas, também conquistou o troféu de quarto lugar geral.

A competição reuniu mais de 200 atletas de todo o Brasil e de países sul-americanos. O evento foi organizado pela Federação Baiana de Jiu-Jitsu e MMA (FBJJMMA) e pela Federação Brasileira de Jiu-Jitsu Paradesportivo (FBJJP), com chancela da Ju-Jitsu International Federation (JJIF) e da World Parajiu Jitsu Federation (WPJJF).

O secretário de Esporte e Lazer do Pará, Cássio Andrade, destacou o momento vivido pelo paradesporto no Estado.

“O esporte paralímpico paraense vive um momento histórico. Esses atletas são exemplo de superação e representam o Pará com muita garra. O Governo do Estado tem investido na inclusão e no fortalecimento do paradesporto, garantindo que nossos atletas tenham as condições necessárias para competir em igualdade de oportunidades e alcançar grandes conquistas”, afirmou.

O presidente da Federação Paraense de Lutas e Paradesportos (FPLP), Dio Bastos, também ressaltou o trabalho realizado.

“Com menos de um ano de trabalho dedicado pela FPLP, a nossa equipe voltou com um resultado extraordinário. Esse feito é fruto de talento, dedicação e espírito coletivo. E o que me deixa mais honrado é saber que tivemos apoio integral do Governo do Estado, por meio da Seel, além da estrutura da Usina da Paz do Icuí, que foi fundamental para essa conquista”, disse.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)