Paraenses conquistam medalhas no Campeonato Brasileiro de Judô; confira

Cinco paraenses conquistaram medalhas no Campeonato Brasileiro de Veteranos e Kata 2025, realizado em Barueri, São Paulo. A competição ocorreu entre os dias 23 e 24 de agosto e contou com a participação de mais de 400 judocas de todo o Brasil. Foi um dos grandes destaques Kaike Albuquerque, com o ouro na categoria M2 -73kg. Os atletas Rafael Ribeiro, Rogério Oliveira, Geraldo Costa e Enivaldo Cordovil conseguiram duas pratas e dois bronzes, respectivamente.

O campeonato foi chancelado pela Confederação Brasileira de Judô (CBJ), em parceria com a Federação Paulista de Judô (FPJ).

Rafael Ribeiro, medalha de prata na categoria +100kg, iniciou a sequência de medalhas e celebrou sua quarta participação no torneio. Ao todo, ele soma três medalhas na disputa: duas de prata e uma de ouro, conquistada em 2024.

"A participação dos atletas do Pará mostra a tradição e o alto nível técnico da nossa classe de veteranos, confirmando a força do estado em competições nacionais e internacionais. Essa medalha me dá confiança e também indica os pontos em que preciso trabalhar para chegar bem ao Mundial deste ano, em busca da quarta final consecutiva e da terceira medalha de ouro seguida", destacou o atleta.

Enivaldo Cordovil foi bronze

Além de Rafael, Geraldo, Enivaldo, Kaike e Rogério, a delegação paraense contou com Elias Oliveira e Rudson Silva, que ficaram em sétimo lugar nas categorias até 73kg e 90kg, respectivamente. Os atletas representaram a academia Judô Saraiva / Associação Judô Rio Caeté, referência nacional quando se trata de veteranos, o Pará Clube e Canaã dos Carajás.

Agora, os judocas se preparam para o Campeonato Mundial de Veteranos, que será realizado em Paris, entre os dias 3 e 7 de novembro. Além dos medalhistas do Brasileiro, a delegação deve contar com outros nomes, como Elder Jaffe, Rosângela e Alam Saraiva.

Confira os resultados

Rafael Ribeiro – prata no M1 +100kg;

Geraldo Costa – bronze no M1 +100kg;

Enivaldo Cordovil – bronze no M6 -73kg;

Kaike Albuquerque - ouro no M2 -73kg

Rogério Oliveira - prata no M4 -66kg

Elias Oliveira – 7º lugar no M1 -73kg;

Rudson Silva – 7º lugar no M1 -90kg.