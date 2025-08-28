Paraenses conquistam medalhas no Campeonato Brasileiro de Judô; confira Cinco judocas do Pará subiram no pódio no último final de semana, em São Paulo O Liberal 28.08.25 14h23 Rafael Ribeiro, que foi prata, dividiu o pódio com Geraldo Costa, bronze na categoria +100kg (Divulgação) Cinco paraenses conquistaram medalhas no Campeonato Brasileiro de Veteranos e Kata 2025, realizado em Barueri, São Paulo. A competição ocorreu entre os dias 23 e 24 de agosto e contou com a participação de mais de 400 judocas de todo o Brasil. Foi um dos grandes destaques Kaike Albuquerque, com o ouro na categoria M2 -73kg. Os atletas Rafael Ribeiro, Rogério Oliveira, Geraldo Costa e Enivaldo Cordovil conseguiram duas pratas e dois bronzes, respectivamente. O campeonato foi chancelado pela Confederação Brasileira de Judô (CBJ), em parceria com a Federação Paulista de Judô (FPJ). Rafael Ribeiro, medalha de prata na categoria +100kg, iniciou a sequência de medalhas e celebrou sua quarta participação no torneio. Ao todo, ele soma três medalhas na disputa: duas de prata e uma de ouro, conquistada em 2024. VEJA MAIS Pai e filha conquistam ouro juntos no Circuito Estadual de Jiu-Jitsu, em Castanhal Rodrigo Cardoso e a filha, Isadora Yume, subiram ao lugar mais alto do pódio. Após derrota e lesão no joelho, paraense Deiveson Figueiredo volta a lutar no UFC Rio Evento ocorre no dia 11 de outubro, no Rio de Janeiro Paraense de 14 anos conquista bronze em taekwondo no Chile Isadora dos Anjos representou o Brasil no Campeonato Inter-clubes Sueños Olímpicos e contribuiu para liderança brasileira no quadro geral de medalhas. "A participação dos atletas do Pará mostra a tradição e o alto nível técnico da nossa classe de veteranos, confirmando a força do estado em competições nacionais e internacionais. Essa medalha me dá confiança e também indica os pontos em que preciso trabalhar para chegar bem ao Mundial deste ano, em busca da quarta final consecutiva e da terceira medalha de ouro seguida", destacou o atleta. campeonato de judô Enivaldo Cordovil foi bronze paraenses subiram ao pódio Rafael dividiu o pódio com Geraldo Costa Além de Rafael, Geraldo, Enivaldo, Kaike e Rogério, a delegação paraense contou com Elias Oliveira e Rudson Silva, que ficaram em sétimo lugar nas categorias até 73kg e 90kg, respectivamente. Os atletas representaram a academia Judô Saraiva / Associação Judô Rio Caeté, referência nacional quando se trata de veteranos, o Pará Clube e Canaã dos Carajás. Agora, os judocas se preparam para o Campeonato Mundial de Veteranos, que será realizado em Paris, entre os dias 3 e 7 de novembro. Além dos medalhistas do Brasileiro, a delegação deve contar com outros nomes, como Elder Jaffe, Rosângela e Alam Saraiva. Confira os resultados Rafael Ribeiro – prata no M1 +100kg; Geraldo Costa – bronze no M1 +100kg; Enivaldo Cordovil – bronze no M6 -73kg; Kaike Albuquerque - ouro no M2 -73kg Rogério Oliveira - prata no M4 -66kg Elias Oliveira – 7º lugar no M1 -73kg; Rudson Silva – 7º lugar no M1 -90kg. 