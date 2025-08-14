Paraense de 14 anos conquista bronze em taekwondo no Chile Isadora dos Anjos representou o Brasil no Campeonato Inter-clubes Sueños Olímpicos e contribuiu para liderança brasileira no quadro geral de medalhas. Caio Maia 14.08.25 16h02 Isadora dos Anjos, de 14 anos, conquistou bronze em torneio no Chile (Divulgação/ Agência Pará) Isadora dos Anjos, atleta paraense de 14 anos, conquistou medalha de bronze no 1º Campeonato Inter-clubes Sueños Olímpicos PATU 12. A competição ocorreu entre 24 e 26 de julho em Santiago, no Chile. A jovem taekwondista disputou na categoria cadete feminina até 44 kg, representando o Pará e o Brasil. A participação de Isadora contribuiu para o desempenho da delegação brasileira, que liderou o quadro geral de medalhas nas categorias cadete, júnior e adulto. Durante os três dias de disputas na capital chilena, a atleta enfrentou competidoras de diferentes nacionalidades até alcançar o pódio. O resultado coloca a jovem entre as promessas do taekwondo nacional. A competição reuniu atletas de alto nível técnico de diversos países, servindo como vitrine para talentos da modalidade, que tem crescido em popularidade na América Latina. A conquista foi possível graças ao programa de incentivo ao esporte mantido pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel). Em 2024, o Estado destinou cerca de R$ 4,7 milhões para apoiar 1.365 atletas em competições nacionais e internacionais. Atualmente, mais de mil esportistas paraenses recebem este suporte para representar o Estado em diversas modalidades. "Conquistar a medalha de bronze é uma vitória que carrego com muito orgulho, pois competi com atletas do mundo todo. Essa medalha representa não só o esforço físico, mas também a força mental e emocional de quem acredita no próprio potencial. Essas conquistas não são apenas minhas, mas de todos que me apoiaram, que acreditaram em mim, e de cada treino suado que fiz. A mudança foi difícil, mas absolutamente necessária. E hoje, posso dizer com convicção: valeu a pena", declarou a atleta. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia mais esportes taekwondo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES Mais esportes Paraense de 14 anos conquista bronze em taekwondo no Chile Isadora dos Anjos representou o Brasil no Campeonato Inter-clubes Sueños Olímpicos e contribuiu para liderança brasileira no quadro geral de medalhas. 14.08.25 16h02 MMA Sport Club UFC anuncia acordo bilionário com Paramount+ 12.08.25 10h43 Campeonato Paraense de Tênis Campeonato Paraense de Tênis tem 2ª etapa no Grêmio Literário Português Competição ocorre entre 9 e 24 de agosto e reúne atletas de várias categorias 11.08.25 15h24 Mais esportes Corrida do Círio 2025 já tem mais de 3 mil inscritos e expectativa é de superar 7 mil participantes Inscrições para a maior corrida de rua da Amazônia termina no dia 14 de outubro. 10.08.25 9h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Sem saudades! Após deixar o Remo, Felipe Vizeu manda 'indireta' nas redes sociais; confira Atacante rescindiu contrato em comum acordo com o Leão; torcida azulina comemorou saída 13.08.25 11h44 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (14/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Amistosos, Libertadores, Copa Sul-Americana e Série B do Brasileirão movimentam o futebol nesta quinta-feira 14.08.25 7h00 Futebol Marcos Braz dá detalhes sobre saída de Felipe Vizeu do Remo: ‘ótimo negócio’ Dirigente azulino fala qual era o salário do atacante no clube e projeta quanto o Leão ainda terá de dívida com o atleta. 13.08.25 12h03 Futebol Lesões tiram Rossi de 50% das partidas do Paysandu na Série B Atacante soma 12 gols e seis assistências no ano, mas tem convivido com problemas físicos recorrentes nas últimas temporadas. 14.08.25 11h13