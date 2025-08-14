Paraense de 14 anos conquista bronze em taekwondo no Chile

Isadora dos Anjos, atleta paraense de 14 anos, conquistou medalha de bronze no 1º Campeonato Inter-clubes Sueños Olímpicos PATU 12. A competição ocorreu entre 24 e 26 de julho em Santiago, no Chile. A jovem taekwondista disputou na categoria cadete feminina até 44 kg, representando o Pará e o Brasil.

A participação de Isadora contribuiu para o desempenho da delegação brasileira, que liderou o quadro geral de medalhas nas categorias cadete, júnior e adulto. Durante os três dias de disputas na capital chilena, a atleta enfrentou competidoras de diferentes nacionalidades até alcançar o pódio.

O resultado coloca a jovem entre as promessas do taekwondo nacional. A competição reuniu atletas de alto nível técnico de diversos países, servindo como vitrine para talentos da modalidade, que tem crescido em popularidade na América Latina.

A conquista foi possível graças ao programa de incentivo ao esporte mantido pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel). Em 2024, o Estado destinou cerca de R$ 4,7 milhões para apoiar 1.365 atletas em competições nacionais e internacionais. Atualmente, mais de mil esportistas paraenses recebem este suporte para representar o Estado em diversas modalidades.

"Conquistar a medalha de bronze é uma vitória que carrego com muito orgulho, pois competi com atletas do mundo todo. Essa medalha representa não só o esforço físico, mas também a força mental e emocional de quem acredita no próprio potencial. Essas conquistas não são apenas minhas, mas de todos que me apoiaram, que acreditaram em mim, e de cada treino suado que fiz. A mudança foi difícil, mas absolutamente necessária. E hoje, posso dizer com convicção: valeu a pena", declarou a atleta.