VÍDEO: crianças homenageiam Nossa Senhora de Nazaré no Dia do Cabelo Maluco em Belém

Crianças exibem penteados criativos inspirados na berlinda às vésperas do Círio 2025

Hannah Franco
fonte

Círio 2025: crianças reproduzem berlinda no Dia do Cabelo Maluco (Reprodução/Redes Sociais)

Em Belém, o Dia do Cabelo Maluco ganhou um toque especial neste ano. Às vésperas do Círio de Nazaré, crianças exibiram penteados criativos em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré.

As mães prepararam os cabelos com flores, brilho e miniaturas da berlinda, reproduzindo elementos da procissão. Suany Soares, mãe de Aurora, compartilhou a homenagem nas redes sociais. A pequena Isis Walentina também participou da ação.

O Dia do Cabelo Maluco aconteceu durante a semana de início das procissões do Círio 2025, que terá a Grande Procissão neste domingo (12/10).

Nas redes, internautas elogiaram os penteados. “Nem vejo como cabelo maluco, ficou fofo!”, disse uma internauta. “Faltou o maluco no cabelo, tá muito bonitinho pra ser maluco ❤️”, comentou outro.

O Círio de Nossa Senhora de Nazaré é reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial pelo Iphan e Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO, atraindo milhões de devotos todos os anos.

