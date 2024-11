'Dia do Cabelo Maluco' leva alegria a crianças pacientes de hospital em Belém

Nas últimas semanas, a programação do "Dia do Cabelo Maluco" se tornou uma tendência nas escolas brasileiras, com crianças ornamentando a cabeça com as ideias mais criativas. Mas ela não se limitou apenas ao ambiente escolar. Em Belém, o Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo (Hoiol) também aderiu a "festinha" para divertir as crianças pacientes do local nesta sexta-feira (1º).

Idealizada pela diretoria-geral do hospital, a programação foi muito bem recebida pelos pequenos, que exibiram seus "cabelos malucos" coloridos e extravagantes pelos corredores do ambiente hospitalar.

Embora alguns pacientes não tenham cabelo devido à quimioterapia, eles não foram deixados de lado da festa. A equipe de humanização criou tiaras e chapéus divertidos e originais para promover a inclusão e a diversidade.

Além das crianças, os responsáveis delas e até mesmo pelos colaboradores da instituição participaram do "Dia do Cabelo Maluco".

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de oliberal.com)