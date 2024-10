Paraenses mostram criatividade no 'Dia do Cabelo Maluco' com penteados inspirados na cultura local

A tendência que viralizou nas redes sociais, o Dia do Cabelo Maluco, chegou com tudo no Pará durante a semana do Dia das Crianças. Comemorado em diversas escolas, a data é marcada sempre por muita criatividade e diversão com penteados inusitados e extravagantes.

Neste ano, a criatividade tomou conta das cabeças e as redes sociais foram inundadas de ideias originais, muitas delas com um toque especial da cultura paraense. Confira os penteados mais criativos que circularam por aí:

Cabelo maluco do Crocodilo

Cabelo maluco da aparelhagem Crocodilo. (Reprodução/Instagram)

A famosa aparelhagem Crocodilo foi tema de um penteado impressionante criado pela mamãe Giuly Sherring. Feito de papel, o penteado trazia um crocodilo em miniatura e as clássicas caixas de som, finalizado com uma bandeira do Pará no topo. Pra completar o look, o filho usou um óculos juliet, bem comum nas festas.

Cabelo maluco de Nossa Senhora de Nazaré

Em pleno mês do Círio, uma homenagem à Nossa Senhora de Nazaré não poderia faltar. No entanto, o penteado não foi de um paraense. A arte foi elaborada por Diêgo Queiroz, de Macapá, no Amapá, que recriou a berlinda em miniatura, adornada com flores e fitinhas coloridas, além de uma pequena imagem da santa.

Cabelo tigela de açaí com camarão

Cabelo maluco de açaí. (Reprodução/TikTok)

A paraense Ariane Lobo decidiu representar a culinária local no penteado da filha, criando uma tigela de açaí com camarão e farinha. O cabelo tingido de roxo simulava o açaí, e elementos como camarões, tapioca e até uma colher de farinha foram usados para completar o visual. Uma plaquinha no topo da cabeça indicava que o açaí era "do grosso".

Cabelo maluco de açaizeiro

Cabelo maluco de açaizeiro. (Reprodução/TikTok)

Se a tigela de açaí já era impressionante, Paloma Correa levou a brincadeira a outro nível ao recriar o açaizeiro inteiro no penteado da filha. Usando rolos de papelão e folhas verdadeiras, o penteado incluía dois açaizeiros, além de uma rede com uma bonequinha descansando entre as árvores.

Cabelo de barco ribeirinho

Inspirada nos rios da região, Lindsay Fernanda criou um penteado que representava o Rio Amazonas. O cabelo do filho foi pintado de azul, simbolizando as "águas cristalinas", e decorado com um barquinho de miriti, em uma clara referência aos tradicionais barcos ribeirinhos do Norte.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)