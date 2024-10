Mãe faz penteado criativo no 'Dia do Cabelo Maluco' e impressiona; confira

A influenciadora Carol Bueno, de Maringá, resolveu criar um penteado para o "Dia do Cabelo Maluco" comemorado na escola em que seu filho estuda. Nas redes sociais, ela chamou a atenção dos internautas pela criatividade. Com os cabelos tingidos de vermelho e usando penas como adereços, o garoto, chamado Miguel, se "transformou" em um galo e ganhou vários elogios pela fantasia.

Em poucas horas, o penteado conquistou os internautas. A postagem da paranaense já ultrapassou milhares de visualizações e compartilhamentos. Após o vídeo viralizar, a mãe de Miguel usou os stories para explicar como surgiu a escolha do galo.

"Eu sei que todo ano tem o 'Dia do Cabelo Maluco' na semana das crianças e sempre vou me planejando antes. Eu falei: 'tia, vai juntando para mim, todos os dias, as penas que caem de galo e galinha que eu vou usar'. Nenhum galo foi depenado", explicou.