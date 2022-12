Cheche de Altamira viraliza com penteados criativos no ‘dia do cabelo maluco’

A professora de uma creche municipal de Altamira, no sudoeste do Pará, teve uma ideia criativa para encerrar o ano letivo, na última segunda-feira (28). Com o engajamento dos pais, as crianças compareceram à escolinha com penteados diferenciados. As imagens foram divulgadas nas redes sociais e fizeram sucesso na web.

Um brigadeiro, mas não de chocolate, refrigerante de cabelo, árvore de natal, penteados com enfeites natalinos e até aranhas de mentirinha foram algumas das criativas invenções que os pais das crianças, que são da Creche Irmã Serafina, tiveram para o momento divertido. A ideia veio de Rayara Carvalho, professora há 2 anos na creche.

Veja:

Dia do Cabelo Maluco Reprodução/Semed Altamira Reprodução/Semed Altamira Reprodução/Semed Altamira Reprodução/Semed Altamira Reprodução/Semed Altamira

Em entrevista a um canal de TV local, a professora disse que o apoio dos pais foi fundamental para a realização do “dia do cabelo maluco” e surpreendeu a equipe da creche. “Tivemos a ideia, falamos com as meninas do grupo, fizemos um vídeo demonstrando os tipos de cabelo que já havíamos visto e os pais pegaram e inventaram do jeito que eles tinham condições de fazer”, contou Rayara à TV Vale do Xingu.

Os alunos participaram de um desfile e se divertiram no encerramento do ano escolar.