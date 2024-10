Criança homenageia Paysandu no 'Dia do Cabelo Maluco' e faz penteado com maquete da Curuzu

Após Arthur Miguel, filho do lateral-direito do Paysandu Michel Macedo, homenagear o Papão no Dia do Cabelo Maluco, outra criança resolveu levar o Bicola na cabeça. O pequeno Lorenzzo Ravi viralizou nas redes sociais ao fazer um penteado inspirado na maquete do estádio da Curuzu.

Quem registrou o novo visual foi o pai de Lorenzo, Flávio Gurjão. O penteado estilizado tinha uma estrutura de papelão ao redor, simulando as arquibancadas da Curuzu, enquanto o cabelo do menino representava o gramado do estádio.

Assim como em outras cidades do Brasil, muitas escolas de Belém também celebraram o Dia do Cabelo Maluco, uma data trabalhada como ferramenta pedagógica para estimular a criatividade dos alunos. Oficialmente, o evento ocorre em 11 de outubro, mas acabou se estendendo ao longo do mês de forma diversificada.

Lorenzzo Ravi com o pai Flávio Gurjão (Divulgação/ Instagram @personal_flaviogurjao)

As crianças vão para a escola com penteados extravagantes, inusitados e divertidos. A ideia é incentivar a criatividade por meio do uso de gel, glitter, tintas coloridas, brinquedos e acessórios.