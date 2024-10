Goleiro do Paysandu enaltece grupo, após vitória heroica diante do Coritiba na Série B

A vitória do Paysandu contra o Coritiba-PR, na última quarta-feira (23), na Curuzu, pela Série B, deu alívio ao Papão na luta contra o rebaixamento. Um dos destaques da equipe, o goleiro Matheus Nogueira falou sobre a importância do triunfo diante do Coxa e citou a união do grupo, além da motivação que uma vitória com um roteiro difícil, pode dar ao elenco na sequência da Série B.

O Paysandu venceu o Coritiba por 2 a 1, de virada e com um jogador a menos, e deu uma “respirada” na tabela da Série B, já que seus alguns de seus concorrentes tropeçaram na rodada. Para o goleiro Matheus Nogueira, o triunfo foi fruto de muito trabalho e entrega em campo, principalmente pelo time estar com um jogador a menos na partida.

"Foi uma vitória gigantesca para nós. Diante das circunstâncias do jogo, demonstramos muita garra e superação para buscar a virada. Isso comprova a força e a união do nosso grupo. É um resultado que aumenta nossa motivação para seguir lutando com todas as nossas forças nessa reta final, para manter o Paysandu na Série B", disse.

Três jogos sem perder

Com o triunfo diante do Coxa, o Paysandu completou três partidas seguidas sem perder. Para Matheus Nogueira, isso dá ao elenco confiança, principalmente nesse momento de definições na Série B.

“Essa sequência invicta é fruto do trabalho de todos, tanto nos treinos quanto nos jogos. A confiança vem crescendo a cada partida, e temos conquistado resultados positivos dentro de campo. Sabemos que cada ponto é fundamental nessa reta final, então vamos seguir nesse ritmo para continuar somando pontos e confirmar a permanência”, finalizou.

Matheus Nogueira está na sua segunda temporada vestindo a camisa do Papão. Pelo clube paraense conquistou o acesso à Série B, no ano de 2023, além de ter levantado as taças do Campeonato Paraense deste ano e da Copa Verde.

Atualmente o Paysandu ocupa a 13ª posição na classificação da Série B. O clube subiu uma posição em relação à rodada passada e terá pela frente, o Ceará-CE, no próximo sábado (26), às 17h, no Castelão, na cidade de Fortaleza (CE). A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.