Após vaias, irmão de Nicolas critica torcida do Paysandu: 'Ingrata'

Jonatan Johann, o irmão do atacante Nicolas, do Paysandu, criticou a torcida do clube paraense após o camisa 11 ser vaiado durante a partida contra o Coritiba-PR. O jogo, que ocorreu na última quarta-feira (23), terminou com a vitória do Lobo por 2 a 1, mesmo jogando com um jogador a menos.

Jonatan fez um comentário em uma publicação do Paysandu no Instagram, na qual o time comemorava a vitória por 2 a 1 sobre o Coxa. Ele escreveu: “Nunca vi uma torcida tão ingrata e incoerente como essa.” O comentário gerou grande repercussão e polêmica nas redes sociais, provocando indignação entre os torcedores, que se sentiram ofendidos pela declaração do irmão do atacante.

Alguns torcedores responderam ao comentário de Jonatan, argumentando que os números e o desempenho do atacante dentro de campo justificam a crítica e a impaciência da torcida.

“Números pífios e desempenho horrível dentro de campo. Tanto que o jogador reserva já entrou em campo e contribuiu com duas assistências e um gol. Há quanto tempo Nicolas não consegue ter uma participação em gols no clube?”, respondeu o primeiro.

‘’Teu irmão jogou bem por três meses contra times de várzea, mas não faz há sete meses e ainda "pipocou" na final do Parazão”, comentou um segundo.

“Beleza, vou aplaudir teu irmão que não acerta nada e nem correr só para te agradar”, ironizou um terceiro.

Em 33 jogos disputados pelo clube paraense na Série B, Nicolas foi titular em 26 partidas, mas conseguiu marcar apenas três gols. O último deles ocorreu na 15ª rodada, na vitória por 2 a 1 sobre o Ceará.

Vale lembrar que Nicolas tem contrato com o Paysandu até dezembro de 2025. A informação foi confirmada pelo presidente Mauricio Ettinger em uma entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal.

150 vezes Paysandu

Na partida contra o Coritiba, Nicolas comemorou a marca de 150 jogos vestindo a camisa alviceleste. Durante suas duas passagens pelo Paysandu, ele balançou as redes 57 vezes, consolidando-se como um dos principais artilheiros do clube. Ao longo de sua trajetória pelo papão, o atacante conquistou três títulos do Campeonato Paraense e uma Copa Verde.

Além disso, o jogador é o maior artilheiro do clássico Re-Pa no século XXI, com nove gols marcados. O atacante bicolor também está entre os cinco maiores goleadores do Paysandu no período, atrás de Yago Pikachu, Zé Augusto e Robgol.