Presidente do Paysandu quer renovação de contrato com atacante para 2025

O Paysandu ainda não está garantido na Série B de 2025, mas já pensa na temporada do próximo ano. O clube busca renovações de alguns jogadores e um deles é o atacante argentino Benjamín Borasi, de 26 anos. A informação foi confirmada pelo presidente do clube, Maurício Ettinger, em contato com a equipe de esporte de O Liberal.

Benjamín Borasi é natural de Rojas, na Argentina e chegou ao Paysandu por empréstimo junto ao Sarmiento de Junin, clube argentino que o revelou para o futebol e detém seus direitos federativos. O mandatário do Paysandu, Maurício Ettinger, disse que “sim”, que Borasi está nos planos do Papão para 2025 e que tem prioridade em uma possível renovação de vínculo.

O jogador está na primeira temporada jogando no Brasil, porém, o Paysandu é o segundo clube do atleta, já que Borasi defendeu o São Luiz-RS, no primeiro semestre, onde esteve em campo 10 vezes e marcou um gol. Já com a camisa do Paysandu o atacante fez 12 partidas e balançou as redes duas vezes nesta Série B do Campeonato Brasileiro.

Borasi vem sendo titular no Paysandu ao comando do técnico Márcio Fernandes. Ele iniciou jogando as últimas sete partidas do clube na Série B e vem caindo nas graças do torcedor bicolor, que elogia a entrega do atleta em campo. Caso o Paysandu permaneça na Segundona em 2025, a permanência do jogador ficaria mais próxima de ser consolidada.

Antes de jogar pelo São Luiz-RS e Paysandu, Borasi defendeu o Sarmiento de Junin, da Argentina, além do Flandría e o San Martin San Juan, também clubes argentinos. Além do atacante Borasi, o Paysandu busca a renovação contratual do volante João Vieira, que vem sendo um dos destaques do time e na temporada. Vieira está no Paysandu desde 2022 e aos poucos conquistou o os torcedores, tanto por sua entrega dentro de campo, quanto pelos gols que vem ajudando o Papão na Série B.