Com gol anulado e um a menos, Paysandu impõe virada heroica e vence o Coritiba na Curuzu

Contrariando todas as expectativas, o Paysandu conseguiu uma honrosa vitória sobre o Coritiba, na noite desta quarta-feira (23/10), na Curuzu. Após sair atrás no placar, o Papão virou a partida com João Vieira e Jean Dias. O triunfo levou o time para a 13ª posição, com 40 pontos, enquanto o Coxa, que marcou com Junior Brumado, desceu para nono, com 48.

A vantagem parcial do Coxa, construída ainda no primeiro tempo, teve como norte uma jogada de sorte, dado o desempenho dos times naquele momento. O Paysandu criou mais, teve maior posse de bola, mas como o futebol pune a incompetência, o Coritiba saiu na frente com apenas dois lances construídos. No primeiro, aos 19, Junior Brumado forçou Matheus Nogueira a fazer boa defesa, e outra aos 25, quando o atacante finalizou dentro da área após um passe de Lucas Ronier e colocou o Coritiba em vantagem.

Ciente da necessidade de marcar, o Paysandu pressionou e obrigou o goleiro Pedro Morisco a realizar importantes defesas. Em uma das tentativas, Borasi recebeu entre os zagueiros do Coritiba e marcou na saída do goleiro, mas o gol foi anulado após o VAR apontar impedimento, frustrando a comemoração da torcida. O detalhe é que na linha colocada na transmissão da partida, Borasi aparece em posição legal, nitidamente com os pés atrás do último homem do time adversário. Assim, o Papão saiu para o intervalo no prejuízo.

Márcio Fernandes então, de volta após suspensão, pôs o dedo na ferida e sacou o atacante Nicolas para o lugar de Ruan Ribeiro, mas na tentativa de eliminar um problema, acabou criando outro, quando Matheus Trindade foi expulso aos nove minutos depois de atingir a nuca de Matheus Frizzo com o pé, durante uma disputa de bola. O lance quase criminoso foi punido imediatamente e o Papão novamente ficou sem uma peça, sendo obrigado, a partir daí, a arriscar-se no ataque para evitar o vexame em casa.

De fato, o time partiu para o ataque e aos 27, a bola foi cruzada na área do Coxa e desviou no braço de Figueiredo, diante dos olhos do árbitro gaúcho Jonathan Benkenstein Pinheiro que, mesmo assim, recorreu ao VAR para marcar o óbvio. Com isso, o Paysandu ganhou a penalidade máxima, convertida por João Vieira, igualando o placar na Curuzu.

O empate não era um bom negócio para os bicolores, mas diante da condição de jogo, acabou fornecendo o impulso que faltava para a virada heroica, protagonizada por Jean Dias, que, aos 49 do segundo tempo, completou cruzamento de Ruan Ribeiro, virando a partida para o delírio da Fiel, que saiu do estádio com o motivo a mais para crer na permanência na Série B. No próximo sábado (26), o time enfrenta o Ceará, em Fortaleza.

Ficha Técnica

Data: 23/10/2024

Hora: 19h30

Local: Mangueirão

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Assistentes: Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Douglas Schwengber da Silva (RS)

Quarto Árbitro: Djonaltan Costa de Araujo (PA)

Cartões Amarelos: Robinho, Netinho (Paysandu) Lucas Ronier, Benevenuto, Wesley P, Bruno Melo (Coritiba)

Cartões Vermelhos: Matherus Trindade (Paysandu)

Paysandu: Matheus Nogueira; Edílson (Kevyn), Wanderson, Lucas Maia, Bryan Borges; Matheus Trindade; João Vieira, Robinho (Netinho); Paulinho Bóia (Jean Dias), Borasi (Luan Freitas) e Nicolas (Ruan Ribeiro)

Técnico: Márcio Fernandes

Coritiba: Pedro Morisco; Natanael, Benevenuto, Bruno Melo, Jamerson; Zé Gabriel (Robson), S Gómez (Matheus Bianqui), Josué, Matheus Frizzo (Alef Manga); Lucas Ronier (Figueiredo) e Junior Brumado (Wesley P.).

Técnico: Jorginho