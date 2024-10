Zagueiro ressalta força do Paysandu na vitória sobre o Coxa e projeta partida contra o Caeará

Na última quarta-feira (23), o Paysandu garantiu uma vitória suada e memorável contra o Coritiba, em partida válida pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Jogando na Curuzu, o Papão mostrou poder de reação ao virar o jogo nos acréscimos, mesmo com um jogador a menos e com um gol anulado. O resultado de 2 a 1 não só emocionou a torcida, mas também colocou o time na 13ª posição da tabela, com 40 pontos, aliviando a luta contra o rebaixamento.

O zagueiro Wanderson comentou sobre as dificuldades e a superação do time: “Sabíamos que seria um jogo difícil diante de um time qualificado. A gente também sabia da nossa responsabilidade e, com um a menos, a dedicação e o esforço de todos trouxe uma vitória inesquecível e, com certeza, daqui para frente, vamos colocar o Paysandu num trilho melhor, que nos permitirá permanecer na Série B”.

A partida foi repleta de reviravoltas. Com um gol anulado ainda no primeiro tempo, o Paysandu precisou arriscar e se manter ofensivo. A expulsão de Matheus Trindade complicou ainda mais o cenário, obrigando o técnico Márcio Fernandes a reorganizar o time. A vitória, entretanto, veio nos últimos minutos. Wanderson fez questão de destacar a importância da equipe técnica: "Tem que ressaltar a preparação física do grupo. Estamos muito bem amparados, são profissionais dedicados que chegam cedo para nos orientar no dia de trabalho. O resultado aparece em campo. Tenho que parabenizar toda a equipe porque isso refletiu em campo".

Na visão dele, o técnico Márcio Fernandes também foi decisivo ao fazer as substituições certas e manter o time focado diante da adversidade. "A gente sentiu a adrenalina do jogo, estávamos bem concentrados para todas as situações. Vimos que o jogo seria difícil, mas não assim, com um a menos, sofrido, com gol no final. Graças a Deus, quem entrou e quem já estava deram o seu melhor."

Agora, o Paysandu se prepara para um novo desafio, no próximo dia 26, contra o Ceará, em Fortaleza. Apesar da euforia da virada, o zagueiro alertou para a necessidade de foco no próximo confronto: “Uma vitória como aquela nos dá fôlego e gás para jogar na casa de um adversário muito forte, que tem uma torcida grande. Não temos muito tempo para nos prepararmos, então vamos cuidar do descanso e da alimentação, enquanto o professor Márcio monta o melhor time para esse desafio importante”, encerrou o defensor.