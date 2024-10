Filho de jogador do Paysandu homenageia o clube no Dia do Cabelo Maluco na escola; vídeo

Assim como em outras cidades do Brasil, muitas escolas de Belém também celebraram o Dia do Cabelo Maluco, comemorado na semana se sucede o Dia das Crianças. Quem entrou na brincadeira foi Arthur Miguel, filho de Michel Macedo, jogador do Paysandu. Ele homenageou o Bicola em um penteado especial na última quinta-feira (17).

Quem registrou o novo visual da criança foi a mãe, a Mulher Melancia, esposa de Michel Macedo. O cabelo estilizado era pintado de azul e tinha um lobo, mascote do Paysandu, no topo do penteado.

Andressa Soares, a Mulher Melancia, e Michel Macedo estão juntos desde 2017. Os dois são pais de Arthur Miguel, que tem apenas três anos. O lateral-direito chegou no Paysandu nesta temporada para reforçar o time na disputa das competições do calendário de 2024. Atualmente, a influencer acompanha e mora com o jogador em Belém.

Michel Macedo, de 34 anos, é natural do Rio de Janeiro e é lateral-direito do Papão. O jogador realizou até o momento 15 partidas pelo clube paraense. Michel acumula passagens pela base do Botafogo-RJ e Flamengo-RJ. Atuou também no Atlético-MG, Corinthians-SP, Juventude-RS e Ceará-CE, além de ter jogado na Espanha pelo Almería e o Las Palmas.