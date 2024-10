Além do 'Dia do Cabelo Maluco', veja outras trends divertidas que viraram febre nas escolas; confira

As tendências nas escolas continuam se reinventando e, após o sucesso do Dia do Cabelo Maluco, novas atividades estão surgindo para manter a criatividade de pais e alunos em alta. O que antes era apenas uma brincadeira de um único dia, virou uma semana inteira de comemorações para celebrar o Dia das Crianças. As novas "trends" escolares têm viralizado nas redes sociais, divertindo internautas e, claro, as crianças, que adoram entrar na onda.

Confira as outras trends que estão fazendo sucesso além do Dia do Cabelo Maluco:

Dia da Mochila Maluca

O Dia da Mochila Maluca segue a mesma linha de criatividade. Nessa data, os estudantes vão à escola com mochilas decoradas de maneira inusitada, e as ideias não têm limites. Nas redes sociais, já foram vistas mochilas no formato de vaso sanitário, churrasqueiras em miniatura e até barraquinhas de comida.

Dia da Fantasia Maluca

Outubro é também o mês do Halloween, e as escolas decidiram unir as comemorações do Dia das Crianças com o clima festivo do Dia das Bruxas. No entanto, o Dia da Fantasia Maluca é focado em fantasias engraçadas e criativas, ao invés das tradicionais de terror.

Dia da Meia Maluca

A criatividade não para por aí! O Dia da Meia Maluca é outra atividade que tem conquistado as escolas. Nessa brincadeira, os alunos decoram meias de maneira completamente fora do comum. Nas redes, já surgiram meias que viraram árvores de Natal e até com itens de comida de verdade, garantindo muitas risadas e curtidas.

