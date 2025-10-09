Capa Jornal Amazônia
‘Maniçoba da Poli’: pais fazem cabelo maluco paraense na filha

A brincadeira é adotada em escolas como parte das celebrações de Dia das Crianças, comemorado no próximo domingo, 12 de outubro

Lívia Ximenes
fonte

Pais paraenses escolhem maniçoba como item para cabelo maluco (Reprodução / Instagram)

A semana do cabelo maluco está agitando as escolas no Brasil como parte das celebrações de Dia das Crianças, comemorado no dia 12 de outubro. No Pará, a brincadeira tem outro nível e usa comidas típicas da Amazônia. A escolha dos pais da Poli, coincidentemente no período do Círio de Nazaré, foi a maniçoba.

A montagem da obra de arte usou o cabelo como maniçoba e um prato de plástico para organizar os complementos: arroz, jambu, farinha e camarão. A brincadeira divertiu internautas, que elogiaram a dedicação na brincadeira.

.
