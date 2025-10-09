‘Maniçoba da Poli’: pais fazem cabelo maluco paraense na filha
A brincadeira é adotada em escolas como parte das celebrações de Dia das Crianças, comemorado no próximo domingo, 12 de outubro
A semana do cabelo maluco está agitando as escolas no Brasil como parte das celebrações de Dia das Crianças, comemorado no dia 12 de outubro. No Pará, a brincadeira tem outro nível e usa comidas típicas da Amazônia. A escolha dos pais da Poli, coincidentemente no período do Círio de Nazaré, foi a maniçoba.
A montagem da obra de arte usou o cabelo como maniçoba e um prato de plástico para organizar os complementos: arroz, jambu, farinha e camarão. A brincadeira divertiu internautas, que elogiaram a dedicação na brincadeira.
