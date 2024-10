Incentivada pela mãe e devota de N. Sra. de Nazaré, lutadora mirim se destaca no jiu-jitsu

Quase todo paraense que cresceu em uma família católica possui alguma relação sentimental com o Círio de Nazaré, e a pequena jiujiteira Juliana de Azevedo Vaz, de apenas nove anos, não é diferente.

Criada pela mãe, Miriam Azevedo, e pela avó, Maria Elidalva de Azevedo, a jovem atleta tem uma forte ligação com Nossa Senhora de Nazaré e, em todas as suas competições, apoia-se na fé que tem na santa para alcançar seus objetivos.

"Antes de sair de casa, eu sempre peço sabedoria e proteção na minha luta", relata a pequena lutadora de jiu-jitsu.

A devoção à Nossa Senhora de Nazaré vem da influência da mãe e da avó, que, além de devotas, são as maiores incentivadoras de Juliana. "Falar sobre Nossa Senhora é algo inexplicável, porque envolve muitos sentimentos, como o de mãe e filha, e é muito gratificante. Todas as vezes que vamos a campeonatos, sempre pedimos em oração que ela nos dê sabedoria e discernimento para que a Juliana saiba o que fazer. Graças a Deus, temos sido muito bem ouvidas", destacou Miriam.

Miriam acompanha a filha em competições (Arquivo Pessoal)

Juliana começou a treinar jiu-jitsu por acaso, em 2022. Em um passeio com a avó, a pequena viu a modalidade sendo praticada, interessou-se pelo esporte e fez uma aula experimental. Desde então, participou de 39 campeonatos, conquistando 36 medalhas de ouro.

Juliana coleciona medalhas de ouro (Everaldo Nascimento / O Liberal)

"O que despertou o meu interesse pelo jiu-jitsu foi o movimento, a defesa, as técnicas. Antes de praticar esse esporte, eu fazia ginástica e balé, mas, quando vi o jiu-jitsu, quis ficar só nele. Eu amo muito, e desisti dos outros dois, que também gostava, para me dedicar ao jiu-jitsu", contou Juliana.

A identificação imediata da filha com o esporte fez com que a mãe investisse no sonho da pequena. Mesmo com muitas dificuldades, sendo mãe solo, Miriam se desdobra para conseguir bancar os campeonatos e garantir que Juliana treine e se desenvolva na modalidade. Atualmente, a pequena lutadora treina na academia Rodrigo Aleixo, na Grande Belém.

Miriam contou que a filha tem postura de gente grande, é comprometida e muito esforçada. Para ela, ver o destaque e comprometimento de Juliana a enche de orgulho e faz tudo valer a pena.

"Para mim, é muito emocionante, porque só eu sei o que passo financeiramente para que ela consiga estar onde está. Ela é uma criança extremamente esforçada e se cobra muito. Às vezes, eu até brigo com ela por causa dessa cobrança em querer dar o melhor", relatou a mãe.

"Em todas as lutas, ela pede para fazermos nossa oração, e eu sempre digo: 'Filha, dê o seu melhor! Se ganhar, ótimo. Se não, você continuará sendo minha campeã.' Então, é muito emocionante para mim, porque sei do esforço dela e do meu", concluiu Miriam Azevedo.

Devoção em Nossa Senhora de Nazaré a ajuda em competições (Everaldo Nascimento / O Liberal)

O Círio é, para Juliana, um momento de renovação de energias, um tempo de agradecer pelas graças e até mesmo pelas perdas, pois tudo conta no processo da vida.

"Para mim, é uma parte do ano muito especial, porque é uma forma de crescimento pelas nossas conquistas e perdas", destacou Juliana.

Ainda em outubro, a pequena jiujiteira tem uma competição prevista. Ela se prepara para disputar o Circuito Norte/Nordeste de Jiu-Jitsu no dia 20 deste mês, no Mangueirinho. Já no dia 3 de novembro, competirá no Brasil Cup, também em Belém, e, com a intercessão de Nossa Senhora de Nazaré, sua coleção de medalhas deve aumentar ainda mais.