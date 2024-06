Promessa do Jiu-Jitsu paraense vence torneio internacional no Mangueirinho

O ginásio do Mangueirinho foi palco, no último final de semana, do Amazônia Cup Internacional, evento organizado pela Federação Paraense de Jiu-Jitsu. O torneio, em Belém, proporcionou um cenário de alto nível para atletas regionais como Sofia Contopérula, promessa do esporte, de apenas 12 anos, na faixa amarela e branca, que competiu na categoria até 48 quilos.

Enfrentando adversárias experientes e graduadas, Sofia venceu todas as lutas. Com duas finalizações — uma por armlock e outra por kimura na guarda fechada — ela consolidou sua posição no pódio.

"Estou muito feliz com o resultado e com a oportunidade de representar nosso estado no cenário internacional", comentou Sofia, que agora se prepara para o Mundial que ocorrerá em setembro, em Fortaleza.

Os próximos meses prometem ser desafiadores para Sofia e sua equipe, que planejam participar de importantes competições como o Mundial de Fortaleza, o Internacional no Rio de Janeiro e o Sul-Americano em Florianópolis.