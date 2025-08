Com duas derrotas seguidas, paraense Michel Pereira tem novo compromisso no UFC

Após duas derrotas consecutivas, o paraense Michel Pereira volta ao octógono no UFC China. O evento acontece no dia 23 de agosto, em Xangai. O combate será contra o norte-americano Kyle Daukaus.

Inicialmente, o confronto seria contra o também brasileiro Marco Túlio “Matuto”. No entanto, o lutador precisou se retirar da luta por conta de uma lesão na mão.

“Estamos bem treinados e confiantes”, destacou Michel em um vídeo publicado nos stories do Instagram. “Ontem recebi a notícia de que o Marco Túlio não vai poder lutar comigo mais. É por isso que eu falo, eu treino para lutar com qualquer um. Agora, vamos lutar com esse cara. Vamos pra cima, estou bem treinado, focado”, afirmou o lutador.

Conhecido como “Paraense Voador” pelo estilo irreverente e pelos golpes plásticos, Michel prometeu um retorno empolgante após as derrotas, com um grande show para os fãs.

“Nesse camp, fiz muita coisa diferente. Estamos muito confiantes. Trouxe coach diferente, temos tudo para fazer um show”, completou.

Michel chegou a figurar no Top 15 do ranking da categoria peso-médio (até 84 kg), mas, com as duas últimas derrotas, deixou a lista. O primeiro revés em cerca de quatro anos ocorreu em outubro de 2024, contra o norte-americano Anthony Hernandez, por nocaute técnico. Já neste ano, em abril, o paraense foi derrotado por decisão dos juízes pelo russo Abusupiyan Magomedov.

Enquanto Michel Pereira busca recuperação, Kyle Daukaus quer manter a boa fase. O norte-americano faz sua reestreia no Ultimate após deixar a organização em 2022, com apenas duas vitórias em sete lutas. Aos 32 anos, o lutador vem de quatro triunfos consecutivos no Cage Fury FC, onde foi campeão.

O paraense é natural de Tucumã, no sudeste do Pará. Ele tem 31 anos e um cartel extenso: 31 vitórias e 13 derrotas.