Vila Nova encaminha acerto com lateral-direito ex-Remo para a Série B

O lateral-direito Thalys deve seguir na Série B do Campeonato Brasileiro. Conforme informações, o jogador, que deixou o Remo nesta temporada, acertou com o Vila Nova-GO para a sequência da competição. Segundo o GE de Goiás, o atleta já está integrado ao elenco do Tigre e aguarda regularização para estrear.

Vale destacar que o lateral ainda não foi anunciado oficialmente pelo clube, apesar de já estar treinando com o time. Junto a ele, a equipe colorada também contratou um novo treinador, Paulo Turra, apresentado na última terça-feira (5).

Thalys tem 25 anos e chega ao Vila Nova para ocupar a vaga deixada por Igor Inocêncio, que rescindiu contrato para atuar no futebol da Indonésia, e brigar pela titularidade com Elias.

O jogador estava no Remo desde 2024, onde disputou o Parazão, Copa Verde, Copa do Brasil e parte da Série C do Brasileirão. No entanto, sua passagem pelo Leão Azul foi afetada por uma grave lesão ainda na 4ª rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado.

O lateral precisou passar por uma cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho e ficou cerca de oito meses afastado dos gramados, perdendo metade da temporada de 2024.

No retorno, Thalys disputou apenas uma partida neste ano, uma entrada simbólica no final do jogo de ida da final do Parazão entre Remo e Paysandu. Em 2024, ele era titular e atuou em 22 partidas com a camisa azulina. Com a falta de espaço no elenco de 2025, o jogador encerrou seu vínculo com o clube.

Além da passagem pelo Leão Azul, Thalys também atuou por São José-RS, ABC, América-MG e Brasil-RS, além de ter passado pelas categorias de base do Democrata-SL e do Cruzeiro.

O próximo compromisso do Vila Nova na Série B será contra o Paysandu, pela 21ª rodada. A partida ocorre na segunda-feira (11), no estádio da Curuzu. Caso esteja regularizado a tempo, Thalys poderá fazer sua estreia justamente contra o maior rival do seu ex-clube.