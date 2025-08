Remo anuncia a contratação do atacante Nicolás como novo reforço para a Série B

O Remo anunciou mais um reforço para a sequência da Série B. Na manhã desta quarta-feira (6), o clube confirmou a contratação do atacante uruguaio Nicolás, que estava no Montevideo Wanderers. O jogador está integrado ao elenco azulino e se prepara para estrear.

"É um desafio novo, e estou muito feliz. Representar essa camisa do Rei da Amazônia é muito gratificante. Trata-se de um clube gigante do futebol brasileiro e de muita tradição. Já iniciei os trabalhos e estou ansioso pela estreia", declarou o jogador.

O acerto do clube com o jogador já havia sido adiantado pelo Núcleo de Esportes de OLiberal.

Nicolás tem 23 anos, é natural de Montevidéu, no Uruguai, e estava em sua quarta temporada como profissional no Montevideo Wanderers, com um total de 100 partidas, 10 gols e três assistências.

Segundo informações divulgadas pelo jornalista Juan Pablo Romero, do jornal El País, do Uruguai, o atacante chega ao Leão Azul por meio de empréstimo. A transação deve custar cerca de 120 mil dólares, pouco mais de R$ 671 mil, na cotação atual. Além disso, o clube azulino teria duas opções de compra, uma para 2025, no valor de 500 mil dólares (cerca de R$ 2,8 milhões), e outra para 2026, por 700 mil dólares, o que representa quase R$ 4 milhões.

Conforme informações divulgadas pelo Remo, o atacante já realizou os exames médicos e iniciou os trabalhos com o técnico António Oliveira. Com isso, Nicolás aguarda a regularização no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (BID) para estrear.

A expectativa é que o atleta seja regularizado para poder atuar na partida contra o Amércia-MG, no sábado (9), no estádio Independência, válido pela 21ª rodada da Série B.