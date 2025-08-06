Paysandu pega Vila com desfalque no meio e possível retorno no ataque Times jogam na Curuzu na próxima segunda-feira, na Curuzu, pela 21ª rodada da Série B O Liberal 06.08.25 8h01 O Paysandu abriu uma semana de treinos focados no duelo contra o Vila Nova, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida será na próxima segunda-feira (11), às 21h30, na Curuzu, e o técnico Claudinei Oliveira já sabe que terá pelo menos um desfalque certo: o volante Ânderson Leite está suspenso por acúmulo de cartões amarelos. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Sem o titular, a tendência é que Ronaldo Henrique ganhe uma chance nenhuma vez mais. O meio-campista vem alternando titularidade e ficou no banco na última rodada, contra o Athletico-PR, pela Copa do Brasil. Agora, surge como favorito para começar entre os onze diante do time goiano. Outra expectativa gira em torno do atacante Rossi, que pode voltar a ser opção, esteja totalmente recuperado de uma lesão na coxa que o jogou das últimas três partidas do papão. VEJA MAIS Remo e Paysandu são os clubes que mais empataram na Série B do Brasileirão Com nove empates cada, rivais paraenses lideram o ranking ao lado do Atlético-GO Diogo Oliveira é artilheiro do Paysandu na Série B com média de um gol a cada 112 minutos Atacante soma cinco gols em oito jogos e já caiu nas graças da torcida bicolor A equipe goiana está em 9º lugar, com 27 pontos, e ainda sonha com o acesso à elite do futebol brasileiro. O time começou bem o campeonato, chegando a liderança, mas houve uma queda de rendimento nas últimas rodadas, o que culminou na saída do técnico Luizinho Lopes, ex-Paysandu. Agora, a Vila quer vir a Belém vencer, principalmente porque perdeu em casa na última rodada, para o Coritiba. O confronto entre Paysandu e Vila Nova carrega um histórico recente marcado pelo equilíbrio. Nos últimos cinco jogos, cada equipe venceu duas vezes, e o outro duelo terminou empatado. Um desses confrontos, no entanto, ficou na memória da Fiel: a goleada por 6 a 0 aplicada pelo Papão na final da Copa Verde de 2024, na Curuzu. Apesar disso, no último encontro entre os dois, deu Vila Nova — vitória por 1 a 0 no Serra Dourada, pela segunda rodada da Série B. O retrospecto geral entre os clubes também mostra um duelo parelho: 23 partidas, com sete vitórias para cada lado e nove empates. Agora, com objetivos distintos na tabela, Paysandu e Vila Nova voltam a se enfrentar em um momento importante da competição, a expectativa é de Curuzu cheia para empurrar o Papão na busca por mais três pontos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave PAYSANDU paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU DEFESA Jogando até de lateral, Luan Freitas vira o 'coringa' da defesa do Paysandu Na segunda temporada pelo clube, o zagueiro atuou em diversas posições do setor nesse ano e mira mais uma chance contra o Vila Nova 07.08.25 21h16 SÉRIE B 2025 'Não dá pra escolher adversário', diz Claudinei Oliveira sobre sequência do Paysandu Treinador do Paysandu falou ao Grupo Liberal sobre elenco, transfer ban, futuro da equipe e o impacto da ausência de Rossi 07.08.25 17h59 LESÃO Matheus Vargas passará por cirurgia no joelho no próximo sábado (9) Meio-campista do Paysandu sofreu ruptura no ligamento cruzado anterior e está fora da temporada 07.08.25 14h42 Futebol Paysandu pode ter retorno de Rossi contra o Vila Nova pela Série B Atacante não joga desde a 16ª rodada e pode ser reforço importante na luta contra o rebaixamento 07.08.25 11h06 MAIS LIDAS EM ESPORTES Mboko, de 18 anos, surpreende a experiente Osaka e conquista o título em Montreal 07.08.25 23h53 Cruzeiro vence o CRB e se classifica na Copa do Brasil; Vasco também avança às quartas de final 07.08.25 23h27 futebol Corinthians registra BO após notar sumiço de registros sobre controle de despesas O desaparecimento dos documentos foi notado por causa dos ofícios recebidos pelo CD para apurar faturas 21.07.25 19h48 REMO BID 'fura' o Remo e confirma a contratação de zagueiro uruguaio Jogador foi oficializado no BID no final da tarde desta quinta-feira (7) 07.08.25 18h45