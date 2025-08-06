Paysandu pega Vila com desfalque no meio e possível retorno no ataque

O Paysandu abriu uma semana de treinos focados no duelo contra o Vila Nova, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida será na próxima segunda-feira (11), às 21h30, na Curuzu, e o técnico Claudinei Oliveira já sabe que terá pelo menos um desfalque certo: o volante Ânderson Leite está suspenso por acúmulo de cartões amarelos.

Sem o titular, a tendência é que Ronaldo Henrique ganhe uma chance nenhuma vez mais. O meio-campista vem alternando titularidade e ficou no banco na última rodada, contra o Athletico-PR, pela Copa do Brasil. Agora, surge como favorito para começar entre os onze diante do time goiano. Outra expectativa gira em torno do atacante Rossi, que pode voltar a ser opção, esteja totalmente recuperado de uma lesão na coxa que o jogou das últimas três partidas do papão.

A equipe goiana está em 9º lugar, com 27 pontos, e ainda sonha com o acesso à elite do futebol brasileiro. O time começou bem o campeonato, chegando a liderança, mas houve uma queda de rendimento nas últimas rodadas, o que culminou na saída do técnico Luizinho Lopes, ex-Paysandu. Agora, a Vila quer vir a Belém vencer, principalmente porque perdeu em casa na última rodada, para o Coritiba.

O confronto entre Paysandu e Vila Nova carrega um histórico recente marcado pelo equilíbrio. Nos últimos cinco jogos, cada equipe venceu duas vezes, e o outro duelo terminou empatado. Um desses confrontos, no entanto, ficou na memória da Fiel: a goleada por 6 a 0 aplicada pelo Papão na final da Copa Verde de 2024, na Curuzu. Apesar disso, no último encontro entre os dois, deu Vila Nova — vitória por 1 a 0 no Serra Dourada, pela segunda rodada da Série B.

O retrospecto geral entre os clubes também mostra um duelo parelho: 23 partidas, com sete vitórias para cada lado e nove empates. Agora, com objetivos distintos na tabela, Paysandu e Vila Nova voltam a se enfrentar em um momento importante da competição, a expectativa é de Curuzu cheia para empurrar o Papão na busca por mais três pontos.