Remo e Paysandu são os clubes que mais empataram na Série B do Brasileirão

Remo e Paysandu, os dois clubes paraenses que disputam a Série B do Campeonato Brasileiro, entre muitas diferenças, compartilham uma estatística. São os clubes que mais empataram na competição.

Ambos os clubes têm nove empates na Série B. O Paysandu segue em uma sequência de 9 jogos de invencibilidade na competição, com cinco empates nos últimos seis jogos. Já o Remo, que briga por uma vaga no G4, tem quatro empates nos últimos seis jogos.

Outro clube com nove empates na competição é o Atlético-GO, que vem de uma sequência de cinco jogos sem vencer. O time goiano ocupa atualmente a 14° colocação na tabela.

Apesar das estatísticas semelhantes, os times vivem momentos diferentes. Nas nove rodadas da invencibilidade, o Paysandu conquistou 17 pontos. Aproveitamento de 62,9%. Índice de G4. Nas mesmas nove rodadas, o Remo obteve apenas 10 pontos. 37% de aproveitamento. Índice de zona do rebaixamento.

Mas esse recorte ainda não reflete na tabela da Segundona. O Paysandu ainda figura na 19° colocação com 20 pontos, enquanto o Remo, segue na 6° posição com 30 pontos.

Na próxima rodada, o Papão volta a Belém para encarar o Vila Nova-GO, na segunda-feira (11), na Curuzu. Já o Remo visita o América-MG no sábado (9), no estádio Independência. Os dois jogos terão transmissão lance a lance no portal oliberal.com e narração no canal do YouTube do Liberal+.

*(Iury Costa, estagiário sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)