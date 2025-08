Selva MMA realiza sua terceira edição no próximo sábado na cidade de Gurupá(Pa)

Selva MMA 03 promete agitar Gurupá, no Pará, neste sábado, 9 de agosto, em uma noite inesquecível de MMA de alto nível. O evento, realizado no Ginásio Edgar Ferreira, marca a terceira edição do projeto e contará com a participação do renomado announcer Rafael Rocha, que dará o tom emocionante de cada batalha.

A noite será marcada por 10 lutas profissionais, com destaque especial para o confronto que promete incendiar o público: o duelo internacional Brasil contra França. De um lado, Henrique Strike, representante do Brasil, conhecido por sua técnica explosiva e determinação inabalável. Do outro, Yoni Iaparra, atleta francês, que chega ao evento com um cartel impressionante e grande vontade de conquistar o palco brasileiro.Este confronto é o destaque da noite, trazendo uma rivalidade de alto nível que promete emoções do início ao fim. Os fãs podem esperar uma batalha de pura resistência, técnica refinada e muita emoção, enquanto os atletas buscam não apenas a vitória, mas também o prestígio de representar suas nações neste duelo épico.

Não perca essa oportunidade de assistir a uma noite histórica de MMA, com muitas surpresas, performances de tirar o fôlego e um duelo internacional que ficará marcado na memória dos apaixonados pelo esporte. O Selva MMA 03 promete ser uma verdadeira guerra de gigantes, com o Brasil buscando conquistar seu espaço e mostrar sua força diante de um adversário de elite.Venha torcer, vibrar e viver essa experiência única no coração do Pará!

Selva MMA 03

01-Formiga Vs Zaguel Brutus

02-Sofia Vs Jhessika

03-Brad Vs Fernando Psicopata

04-Ilton Wolverine Vs Messias Mão de Marreta

05-Pantera Negra Vs Marques

06-Rose Vs Maysa Barbosa

07-Rodrigo Flash Vs JP Coreano

08- Adenislon Búfalo Vs Thiago Suicida

09-Márcio Cão de Briga Vs Thiago Polis

10- Henrique Strike Vs Yoni Iaparra

Robson e Hebert Conceição brilham e vencem por nocaute

Na primeira edição do Boxing Pro Combat, no ginásio da AABB, em Brasília, os campeões olímpicos Robson Conceição e Hebert Conceição foram os grandes destaques do evento que promete ser um marco na "retomada" da Nobre Arte em território nacional. Além da dupla, Jackson Buguinha também fez bonito no ringue.Na única luta internacional do evento, Robson Conceição venceu o venezuelano Yonnaiquer Rondon Ávila por nocaute técnico a 6s do R6.

Após vitória no UFC Vegas 108, Tatsuro Taira joga pressão em Pantoja e já quer cinturão: ‘Sou o melhor’

Tatsuro Taira deu um passo importante rumo ao topo da divisão dos moscas (até 56,7kg) ao vencer Hyun Sung Park na luta principal do UFC Vegas 108, no último sábado (2), em Las Vegas. O japonês aproveitou o espaço pós-luta para se colocar como possível desafiante ao cinturão de Alexandre Pantoja. Além disso, ele foi direto ao ponto ao afirmar que tem mais recursos que o campeão.“Posso dizer com 100% de certeza que minhas habilidades são melhores que as do campeão. O oponente mudou (de Amir Albazi para Park) e eu venci. Estou estou confiante. Sou o melhor peso mosca”, disse Taira na coletiva de imprensa

Rodolfo Vieira vibra com vitória no UFC

Rodolfo Vieira apareceu sorridente nos bastidores do UFC Vegas 108 do último sábado (2). Ao lado de Caio Borralho, que esteve presente no corner durante a luta, o brasileiro fez questão de agradecer à equipe Fighting Nerds, onde realizou seu primeiro camp completo, e destacou os avanços conquistados desde que passou a treinar com o grupo liderado por Pablo Sucupira. Ele venceu Tresean Gore por pontos.“Valeu, galera do Brasil! Não deu pra colocar o jiu-jitsu pra funcionar, mas o trabalho lá na Fighting Nerds já surtiu efeito no primeiro camp. Então vocês viram. Estou ficando perigoso também (risos)”, disse o peso médio em vídeo publicado nos bastidores do evento.