Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (06/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Jogos por Amistosos Internacionais e Copa do Brasil movimentam o futebol nesta quarta-feira Rafael Lédo 06.08.25 7h00 Jogos por Amistosos Internacionais e Copa do Brasil movimentam o futebol nesta quarta-feira (06) (Foto / Cesar Greco / Palmeiras / Reprodução / Flickr @sepalmeiras) Os jogos de hoje, deste quarta-feira (06/08), incluem partidas por Amistosos Internacionais e Copa do Brasil. Às 19h, o Atlético-MG enfrentará o Flamengo pela Copa do Brasil. Mais tarde, às 21h30, o Palmeiras enfrentará o Corinthians pela mesma competição. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Amistoso Internacional Arsenal x Villarreal - 14h - Sem transmissão oficial Copa do Brasil Bragantino x Botafogo - 19h - SporTV, Premiere e Globoplay Atlético-MG x Flamengo - 19h - SporTV, Premiere e Globoplay Athletico-PR x São Paulo - 19h30 - Prime Vídeo Retrô x Bahia - 19h30 - Prime Vídeo Fluminense x Internacional - 21h30 - TV Globo, SporTV, Premiere, Globoplay e Prime Vídeo Palmeiras x Corinthians - 21h30 - TV Globo, SporTV, Premiere, Globoplay e Prime Vídeo Onde assistir ao jogo de Bragantino e Botafogo; veja o horário O jogo entre Bragantino x Botafogo terá transmissão ao vivo pelo SporTV, Premiere e Globoplay, às 19h. Onde assistir ao jogo de Atlético-MG e Flamengo; veja o horário O jogo entre Atlético-MG x Flamengo terá transmissão ao vivo pelo SporTV, Premiere e Globoplay, às 19h. Onde assistir ao jogo de Athletico-PR e São Paulo; veja o horário O jogo entre Athletico-PR x São Paulo terá transmissão ao vivo pelo Prime Vídeo, às 19h30. Onde assistir ao jogo de Fluminense e Internacional; veja o horário O jogo entre Fluminense x Internacional terá transmissão ao vivo pelo TV Globo, SporTV, Premiere, Globoplay e Prime Vídeo, às 21h30. Onde assistir ao jogo de Palmeiras e Corinthians; veja o horário O jogo entre Palmeiras x Corinthians terá transmissão ao vivo pelo TV Globo, SporTV, Premiere, Globoplay e Prime Vídeo, às 21h30. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? 21h30 - Fluminense x Internacional - Copa do Brasil 21h30 - Palmeiras x Corinthians - Copa do Brasil Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na Record nesta quarta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quarta-feira. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quarta-feira. ESPN Nenhum jogo vai passar na ESPN nesta quarta-feira. SporTV 19h - Bragantino x Botafogo - Copa do Brasil 19h - Atlético-MG x Flamengo - Copa do Brasil 21h30 - Fluminense x Internacional - Copa do Brasil 21h30 - Palmeiras x Corinthians - Copa do Brasil Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta quarta-feira. Disney+ Nenhum jogo vai passar no Disney+ nesta quarta-feira. Premiere 19h - Bragantino x Botafogo - Copa do Brasil 19h - Atlético-MG x Flamengo - Copa do Brasil 21h30 - Fluminense x Internacional - Copa do Brasil 21h30 - Palmeiras x Corinthians - Copa do Brasil DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quarta-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quarta-feira. Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quarta-feira. Nosso Futebol (SportyNet) Nenhum jogo vai passar no Nosso Futebol (SportyNet) nesta quarta-feira. (Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com) Palavras-chave jogos de hoje Onde assistir quais jogos vão passar ao vivo 