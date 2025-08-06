Capa Jornal Amazônia
Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (06/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Jogos por Amistosos Internacionais e Copa do Brasil movimentam o futebol nesta quarta-feira

Rafael Lédo
fonte

Jogos por Amistosos Internacionais e Copa do Brasil movimentam o futebol nesta quarta-feira (06) (Foto / Cesar Greco / Palmeiras / Reprodução / Flickr @sepalmeiras)

Os jogos de hoje, deste quarta-feira (06/08), incluem partidas por Amistosos Internacionais e Copa do Brasil. Às 19h, o Atlético-MG enfrentará o Flamengo pela Copa do Brasil. Mais tarde, às 21h30, o Palmeiras enfrentará o Corinthians pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Amistoso Internacional

  1. Arsenal x Villarreal - 14h - Sem transmissão oficial

Copa do Brasil

  1. Bragantino x Botafogo - 19h - SporTV, Premiere e Globoplay
  2. Atlético-MG x Flamengo - 19h - SporTV, Premiere e Globoplay
  3. Athletico-PR x São Paulo - 19h30 - Prime Vídeo
  4. Retrô x Bahia - 19h30 - Prime Vídeo
  5. Fluminense x Internacional - 21h30 - TV Globo, SporTV, Premiere, Globoplay e Prime Vídeo
  6. Palmeiras x Corinthians - 21h30 - TV Globo, SporTV, Premiere, Globoplay e Prime Vídeo

Onde assistir ao jogo de Bragantino e Botafogo; veja o horário

O jogo entre Bragantino x Botafogo terá transmissão ao vivo pelo SporTV, Premiere e Globoplay, às 19h.

Onde assistir ao jogo de Atlético-MG e Flamengo; veja o horário

O jogo entre Atlético-MG x Flamengo terá transmissão ao vivo pelo SporTV, Premiere e Globoplay, às 19h.

Onde assistir ao jogo de Athletico-PR e São Paulo; veja o horário

O jogo entre Athletico-PR x São Paulo terá transmissão ao vivo pelo Prime Vídeo, às 19h30.

Onde assistir ao jogo de Fluminense e Internacional; veja o horário

O jogo entre Fluminense x Internacional terá transmissão ao vivo pelo TV Globo, SporTV, Premiere, Globoplay e Prime Vídeo, às 21h30.

Onde assistir ao jogo de Palmeiras e Corinthians; veja o horário

O jogo entre Palmeiras x Corinthians terá transmissão ao vivo pelo TV Globo, SporTV, Premiere, Globoplay e Prime Vídeo, às 21h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

  1. 21h30 - Fluminense x Internacional - Copa do Brasil
  2. 21h30 - Palmeiras x Corinthians - Copa do Brasil

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na Record nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quarta-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quarta-feira.

ESPN

Nenhum jogo vai passar na ESPN nesta quarta-feira.

SporTV

  1. 19h - Bragantino x Botafogo - Copa do Brasil
  2. 19h - Atlético-MG x Flamengo - Copa do Brasil
  3. 21h30 - Fluminense x Internacional - Copa do Brasil
  4. 21h30 - Palmeiras x Corinthians - Copa do Brasil

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

 Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta quarta-feira.

Disney+

Nenhum jogo vai passar no Disney+ nesta quarta-feira.

Premiere

  1. 19h - Bragantino x Botafogo - Copa do Brasil
  2. 19h - Atlético-MG x Flamengo - Copa do Brasil
  3. 21h30 - Fluminense x Internacional - Copa do Brasil
  4. 21h30 - Palmeiras x Corinthians - Copa do Brasil

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quarta-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quarta-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quarta-feira.

Nosso Futebol (SportyNet)

Nenhum jogo vai passar no Nosso Futebol (SportyNet) nesta quarta-feira.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)

