Al Taawon x Al-Hilal: onde assistir e escalações do jogo hoje (24/02) pelo Campeonato Saudita

Al-Taawon x Al Hilal disputam hoje, terça-feira (24/02), uma partida atrasada pela 10° rodada do Campeonato Saudita. O jogo começa às 16h (horário de Brasília), na Cidade Desportiva Rei Abdullah, em Buraydah, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al-Taawon x Al-Hilal ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Bandsports e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Hilal permanece invicto na Série A saudita e acumula um total de 54 pontos, 16 vitórias, 6 empates, 56 gols marcados e 19 gols sofridos. O time é o único ainda invicto no Campeonato Saudita.

Já Al Taawon soma 39 pontos, 12 vitórias, 3 empates, 7 derrotas, 40 gols marcados e 27 gols sofridos. A equipe passou por 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas da competição.

VEJA MAIS

Al Taawon x Al Hilal: prováveis escalações

Al Taawon: Sem informações.

Al Hilal: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Al Taawon x Al Hilal

Campeonato Saudita

Local: Cidade Desportiva Rei Abdullah, em Buraydah, Arábia Saudita

Data/Horário: 24 de fevereiro de 2026, 16h