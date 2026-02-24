Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Al-Hazm x Al-Ittihad: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (24/2) pelo Campeonato Saudita

Al Hazem e Al Ittihad jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

Thalles Leal
fonte

Al Ittihad soma 14 pontos a mais que Al Hazem na Série A saudita (X/ @ittihad_en)

Al Hazem x Al Hilal disputam hoje, terça-feira (24/02), uma partida atrasada pela 10° rodada do Campeonato Saudita. O jogo ocorre às 16h (horário de Brasília), no Estádio Al-Hazem Club, em Ar Rass, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Al-Hazm x Al Ittihad ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Ittihad acumula na Série A saudita um total de 38 pontos, 11 vitórias, 5 empates, 6 derrotas, 37 gols marcados e 27 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empates e 1 derrota.

Al Hazem está com 24 pontos, 6 vitórias, 6 empates, 10 derrotas, 22 gols marcados e 42 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas do Campeonato Saudita.

Al Hazm x Al-Ittihad: prováveis escalações

Al-Hazem: Sem informações.

Al-Ittihad: Sem informações.

FICHA TÉCNICA
Al Hazm x Al Ittihad
Campeonato Saudita
Local: Estádio Al-Hazem Club, em Ar Rass, Arábia Saudita
Data/Horário: 24 de fevereiro de 2026, 16h

Al Ittihad

Al Hazm

Campeonato Saudita

jogos de hoje
Futebol
