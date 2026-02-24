Al-Hazm x Al-Ittihad: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (24/2) pelo Campeonato Saudita Al Hazem e Al Ittihad jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 24.02.26 15h00 Al Ittihad soma 14 pontos a mais que Al Hazem na Série A saudita (X/ @ittihad_en) Al Hazem x Al Hilal disputam hoje, terça-feira (24/02), uma partida atrasada pela 10° rodada do Campeonato Saudita. O jogo ocorre às 16h (horário de Brasília), no Estádio Al-Hazem Club, em Ar Rass, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Al-Hazm x Al Ittihad ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Al Ittihad acumula na Série A saudita um total de 38 pontos, 11 vitórias, 5 empates, 6 derrotas, 37 gols marcados e 27 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empates e 1 derrota. Al Hazem está com 24 pontos, 6 vitórias, 6 empates, 10 derrotas, 22 gols marcados e 42 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas do Campeonato Saudita. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (24/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A saudita, Libertadores, Copa do Brasil e Champions League movimentam o futebol nesta terça-feira Atlético Madrid x Brugge: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (24) pela Champions League Atlético de Madrid e Club Brugge jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Al Taawon x Al-Hilal: onde assistir e escalações do jogo hoje (24/02) pelo Campeonato Saudita Al-Taawon e Al Hilal jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Al Hazm x Al-Ittihad: prováveis escalações Al-Hazem: Sem informações. Al-Ittihad: Sem informações. FICHA TÉCNICA Al Hazm x Al Ittihad Campeonato Saudita Local: Estádio Al-Hazem Club, em Ar Rass, Arábia Saudita Data/Horário: 24 de fevereiro de 2026, 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Al Ittihad Al Hazm Campeonato Saudita jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Liga dos Campeões Inter x Bodo/Glimt: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (24/02) pela Champions League Inter de Milão x Bodo Glimt jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 24.02.26 16h00 Liga dos Campeões Newcastle x Qarabag: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (24/02) pela Champions League Newcastle e Qarabag jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 24.02.26 16h00 Liga dos Campeões Leverkusen x Olympiacos: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (24) pela Champions League Leverkusen e Olympiacos jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 24.02.26 16h00 Copa do Brasil Boavista x Maringá: onde assistir e escalações do jogo de hoje (24/02) pela Copa do Brasil Boavista e Maringá jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 24.02.26 15h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES INVIÁVEL Paysandu deve cinco vezes mais do que o declarado na recuperação judicial No pedido aprovado pela justiça, clube declarou dívidas de pouco mais de R$ 16 mi, no entanto, totalidade de débitos chega a quase R$ 75 milhões 24.02.26 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (24/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A saudita, Libertadores, Copa do Brasil e Champions League movimentam o futebol nesta terça-feira 24.02.26 7h00 futebol Internacional tem dúvida no setor defensivo para jogo contra o Remo Duelo, válido pela quarta rodada do Brasileirão, ocorre nesta quarta-feira (25), no Mangueirão 24.02.26 10h32 FUTEBOL Dirigente do Remo fala sobre contratações e detalha conversas com zagueiro e meia Lingard Vice-presidente do Remo, Glauber Gonçalves, explicou que existe conversas entre o clube e jogadores, mas que situação depende de uma força-tarefa 23.02.26 16h08