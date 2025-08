Ex-atacante do Remo é anunciado oficialmente por time da Indonésia: 'Estou 100% pronto'

Após deixar o Remo, o atacante Maxwell foi oficialmente anunciado e apresentado pelo Persija Jakarta, da Indonésia. O novo clube do jogador disputa a primeira divisão do futebol indonésio. O anúncio foi feito por meio das redes sociais, na última terça-feira (5).

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

"Nova casa, novo número, porém a vontade de vencer sempre será a mesma. Glória a Deus pela oportunidade e por Ele ser tão fiel na minha vida. Vamos juntos, Persija", declarou o atacante, que vestirá a camisa de número 99 no clube.

Maxwell deixou o Remo em julho, logo após retornar de uma lesão na clavícula que o afastou dos gramados por cerca de dois meses. Conforme informações do jornalista e colunista de O Liberal, Abner Luiz, o jogador gerou um lucro de R$ 300 mil ao Leão Azul com a transferência, já que seu contrato era válido até 2026.

VEJA MAIS

O atacante, que vestia a camisa 77, chegou ao time azulino no início da temporada após uma boa passagem pelo Operário-PR em 2024. Foram 15 partidas com a camisa do Leão Azul e quatro gols marcados, além da conquista do Campeonato Paraense.

Apesar das boas atuações, Maxwell perdeu espaço após a lesão e, com a oferta do clube indonésio, as partes concordaram que a negociação seria a melhor opção.

"Estou 100% pronto para encarar o desafio com o Persija. Estou muito feliz por estar aqui. Estou aqui para lutar pelo título, para fazer tudo o que pudermos para tornar o Persija campeão novamente", completou Maxwell durante a apresentação no clube.

Maxwell deve estrear no próximo domingo (10), quando o Persija Jakarta enfrenta o Persita Tangerang, em duelo válido pela primeira rodada da Liga 1 da Indonésia.

O Remo deve dispensar outro jogador ainda nesta janela. Conforme informações do GE do Amazonas, Iván Alvariño voltará a jogar pelo Amazonas-AM, após ter sido emprestado ao Leão Azul no início desta temporada.